به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه ماینتس در ایالت راینلاند-فالتس پدیده ای بررسی کرده که طی آن مردم نسبت به میدانهای الکترومغناطیسی حساسیت نشان داده و علائمی چون سردرد، گیجی و حساسیت پوستی را در خود گزارش کرده اند.

دکتر مایکل ویتهوفت از دانشگاه ماینتس گفت: به رغم تمام این موارد شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد حساسیت بیش از حد نسبت به میدانهای الکترومغناطیسی در نتیجه اثر گزند (nocebo effect) ایجاد می شود.

در علم پزشکی گزند یا nocebo یک ماده یا یک وضعیت بی ضرر است که اثرات مضری در بیمار ایجاد می کند. اثر گزند واکنش منفی بیمارانی است که این گزند را تجربه می کنند. عکس آن دارونما است که بیمار نسبت به یک ماده بی خاصیت واکنش مثبت نشان می دهد که به آن اثر دارونما گفته می شود.

وی افزود: انتظار آسیب احتمالی در حقیقت برانگیزنده درد یا ناهنجاری است. این امر مخالف تأثیرات ضد درد است که می توان آنها را به دارونماها مشاهده کرد.

این گروه تحقیقاتی مدارکی را درباره 147 داوطلب ارائه کردند که فیلمی درباره خطرات سلامتی مرتبط با میدانهای الکترومغناطیسی تماشا کرده بودند، این درحالی است که عده ای دیگر به تماشای فیلمی درباره امنیت اطلاعات اینترنتی پرداختند.

پس از آن همگی در معرض سیگنالهای کاذب WiFi قرار گرفته که به آنها گفته شد این سیگنالها حقیقی هستند. باوجودیکه آنها در معرض هیچ قرار گرفته بودند اما 54 درصد از داوطلبان دچار اضطراب، آشفتگی، اختلال در فعالیت، انقباضهای ناگهانی در انگشتان، بازوها و پاهای خود را گزارش کردند.

در مقاله تحقیقاتی این گروه که در مجله تحقیقات روان تنی منتشر شده آمده است: در این میان حتی دو نفر پیش از اتمام آزمایش جلسه را ترک کردند چرا که واکنش آنها بسیار شدیدتر بود.

این تحقیق نشان داده است که گزارشهای رسانه ای که با هدف تأکید و اغراق درباره خطرات بالقوه ای که اغلب فاقد شواهد علمی کافی است می تواند تأثیر مهمی روی سلامت بخش بزرگتری از جمعیت بگذارد.

ویتهوفت یادآور شد: علم و رسانه باید تعامل نزدیکی با یکدیگر داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که گزارشهایی که درباره خطرات احتمالی به سلامت مردم از فناوریهای جدید منتشر می شود تا حد ممکن با صحت کامل ارائه شده تا مردم نیز بهترین استفاده را از اطلاعات علمی موجود داشته باشند.