25 سال است برای امروز کار می کنیم/ مرزهای ایران از چین تا آفریقا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر خرازی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از ثبت نام برای انتخابات در نشست خبری گفت: ما برای 4 هدف بزرگ پیشرفت حماسی، آرامش، رفاه ثروتمندانه و سلامتی منجر به ستایش خدا آمده ایم.

وی افزود: آمده ایم تا مام میهن خود را که ایران است تبدیل به تمام میهن بزرگ خود کنیم. مرزهای میهن ما فرهنگ الهی است که از مرزهای چین شروع می شود و تا آفریقا ادامه دارد و این همان پارس بزرگ جنوبی است.

خرازی افزود: امیدواریم بتوانیم مرزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به مرزهای پارس بزرگ اسلامی برسانیم.

وی افزود: ما آمده ایم برای اینکه حقایق ولایی غیبی منجر به ایجاد تقوا را بیان و عرضه کنیم و بفهمانیم و بفهمیم و همگان را به سوی او دعوت کنیم تا شرط ظهور حضرت تحقق پیدا کند.

دبیرکل حزب الله ایران تصریح کرد: ما آمده ایم چهره غبار و اندوهی که از برای حزب الله شکل پیدا کرده بزداییم. آمده ایم باری از دوش رهبری نظام الهی برداریم و ایرانیان داخل و خارج کشور را دور هم جمع و ایرانیان را به کشور باز گردانیم.

وی با اشاره به اینکه ما نیازی به بانک جهانی و کنفرانس اسلامی نداریم خاطرنشان کرد: آمده ایم به دنیا اعلام کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی با اقتدار به سمت قله های بزرگ رهنمون می شود.

وی تاکید کرد: ما با برنامه آمده ایم. 10 جلد برنامه در دولت متقین داریم. برنامه ها برای تمام بخش های نظام مدون و آماده شده است و 25 سال است که برای امروز کار می کنیم. باور نمی کردیم خود به صحنه بیاییم و این برنامه ها را برای نسل بعد از خود آماده کرده بودیم.

خرازی خاطرنشان کرد: برای دولت متقین برای تمام وزارتخانه ها و هر شهر و شهرستانی طرح و برنامه آماده کرده ایم و از همه متخصصین از هر جناحی حتی رقبا در صورت اعتقاد به نظام و انقلاب استفاده می کنیم.