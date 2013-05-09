به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد صبح امروز (پنج شنبه) در بیست و نهمین یادواره بزرگداشت مقام معلم که با حضور تعدادی از معلمان نمونه کشور و همچنین وزیر آموزش و پرورش در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد،تاکید کرد: کار معلمی یک وجهی از ربوبیت است.

وی با تاکید بر این‌که کار معلمی کار خدایی است و در واقع جلوه روبوبی حق تعالی در جامعه انسانی کار معلمی است، گفت: کار معلمی یک کار اداری نیست، کار معلم بارور کردن تک تک انسانهاست و این به کار معلم ارزش می‌دهد.

وی با تاکید بر این که موضوع کار معلم خود انسان و انسانیت انسان است، با تاکید بر این که از سخترین کارها کار معلمی است، گفت: معلمان در متعالی کردن انسان و جامعه‌ی انسانی نقش بسیار مهمی دارند.

احمدی نزاد با مقدس خواندن کار معلمی و با بیان این‌که کاری که معلم در جهت تربیت انسان انجام می‌دهد، تاثیر آن تا ابد و نسل به نسل می‌ماند گفت: خدا را سپاسگزاریم که جامعه فرهنگی ما از مومن‌ترین و پاک‌ترین‌ها در کشور هستند و بر باورهای عمیق انسانی محکم ایستاده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌ی تحول در نظام آموزش و پرورش و با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش و دست‌اندر کاران این وزارتخانه در راستای اجرای این برنامه گفت: اقدامات خوبی در این وزارتخانه انجام شده و اتفاقی که در ارتباط با آموزش و پرورش رخ داد، باید پایدار باشد و ادامه پیدا کند؛چرا که تحولات در نظام آموزش و پرورش دیگر حوزه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور افزود: اکنون ظرف و قالب برای تحول آماده شده و ما باید خود را برای محتوا تجهیز کنیم. در واقع شرایط باید برای یک حرکت محتوایی در آموزش و پرورش آماده شود تا ماموریت روبوبیت کار معلمی به نحو احسن انجام شود.

وی با اشاره به این‌که ما اکنون در کشور 12 میلیون دانش آموز داریم و تک تک آنها مهم هستند و باید برای آموزش و تعالی آنها تلاش شود، به راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در کشور اشاره کرد و گفت: از آموزش و پرورش انتظار داریم که بهترین اساتید در این دانشگاه مشغول به تدریس شوند و برای تدریس از آنها دعوت شود و حتی پرداختی بیشتری نیز به آنها در این ارتباط داده شود. در واقع این یک مبنای جدید است، البته نظام تربیت معلم قبل نیز چیز خوبی بود، ولی با توجه به رشد تحولات و با این نگاه ما نیازمند بنای جدیدی بودیم و در این راستا دانشگاه فرهنگیان تاسیس شد و همانطور که گفتم باید قوی‌ترین‌ها را برای تدریس در این دانشگاه دعوت کرد و ما 15 سال دیگر ثمره آن را می‌بینیم.

احمدی نژاد با تاکیدبر این که من آرزویم این بود که موضوع آموزش و پرورش همیشه اولویت اول باشد،تصریح کرد: تمام تصمیم‌گیریها در دست دولت نیست. البته در حال حاضر مقداری اولویت پیدا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در ساختار اساسی نظام مدیریت کشور و تغییر نگاه در این راستا گفت: ما در جهت درستی در حال حرکت هستیم و باید این مسیر حرکت ادامه پیدا کند و ما به سمت جلو در این راستا حرکت کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: عده‌ای گفتند که با توجه به اینکه انتخابات است ممکن است بعدا برنامه‌ها تغییر کند، ولی من معتقدم که اینطور نیست و اطمینان دارم که این راه روشن ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی مطالبات مردم در حال حاضر را نگاه می‌کنیم، و با 8 سال پیش مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که مردم بیشتر از 8 سال پیش به دنبال عدالت، عزت و پیشرفت گسترده کشور در تمام زمینه‌ها هستند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ویژگی‌های شهید مطهری گفت: ایشان واقعا معلم بود و کارش برای خدا بود و یک سر سوزنی از مسیر اخلاق و ادب در مورد مخالفین خود منحرف نشد.

احمدی‌نژادبا اشاره به فشارهایی که از سوی مخالفان شهید مطهری به ایشان در آن زمان وارد می‌شد، گفت: ایشان بهتر از مخالفین خود دیدگاه‌های آنها را مطرح می‌کرد و حتی در برخی از موارد از آنها می‌پرسید که آیا درست می‌گوید یا نه؟و هیچگاه از مسیر اخلاق و ادب در مورد مخالفین خود منحرف نمی‌شد.

وی گفت: ولی اکنون متاسفانه برخی از قول آدم حرف می‌زنند، نقل قول می‌کنند و وقتی می‌گوییم که ما این حرف را نزدیم می‌گویند تو باید این حرف را گفته باشی و علی القاعده باید این حرف را بگویی مثل داستانی که در مورد مراسم تشیع جنازه دوست عزیزمان رخ داد ماگفتیم اتفاق نیفتاده، ولی آ‌نها می‌گویند این اتفاق باید رخ داده باشد که ما بتوانیم به طور بد و بیراه بگوییم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که شهید مطهری به دنبال تربیت جامعه بود، به اهمیت عدالت در دیدگاه شهید مطهری اشاره کرد و گفت: وقتی عدالت بیاید موانع برای رشد انسان‌ها برداشته می‌شود، فرصت‌ها عادلانه توزیع می‌شود و انسان‌ها می‌توانند به شکوفایی برسند.

پیش از صحبتهای رئیس جمهور حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش سخنرانی کرد و از تعدادی از معلمان نمونه کشور تقدیر شد.

همچنین در این مراسم به معلمان نمونه کشوری یک دستگاه پراید و سفر معنوی حج اهدا شد.