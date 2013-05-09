رشد 89 درصدی بارندگی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنی غربا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط میزان بارندگی ها در استان از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال 89 درصد افزایش نشان می دهد.



وی افزود: با ورود سامانه بارش زای طولانی که چهارشنبه هفته گذشته وارد استان شد بیشتر شهرهای ایلام تحت تأثیر این سامانه بارش زا قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: از ابتدای مهر ماه سال جاری تا 17 اردیبهشت ماه متوسط میزان بارندگی دراستان ایلام 471 میلی متر بوده است.



حسنی غربا با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی مربوط شهرستان آبدانان بوده است، عنوان کرد: میزان بارندگی دربخش های جنوبی استان مانند شهرستان آبدانان 185 میلی متر،مهران 172 میلی متر،دهلران 128 میلی متر، پهله زرین آباد 159 میلی متر وارکواز ملکشاهی 110 میلی متر بوده است.



وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی دربخش های شمالی استان کمتر بوده است، افزود: میزان بارندگی در استان ایلام 48 میلی متر ،شهرستان ایوان 50 میلی متر وسرابله 26 میلی متر بود.



حسنی غربا با بیان اینکه موج جدیدی اواسط هفته آینده وارد استان خواهد شد، بیان داشت: قضاوت راجع به قوت این سیستم بارش زا زود است که در فرصت های بعدی اطلاعات دقیق تری راجع به این موج خواهیم داد.