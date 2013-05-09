دستگیری شش سارق حرفه ای در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش کارکنان پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان شش سارق حرفه ای دراستان ایلام دستگیر شده اند.



وی افزود: حدود 104 فقره سرقت شامل 53 فقره سرقت منزل، 30 فقره سرقت موتور سیکلت و 13 فقره سرقت مغازه و 8 فقره سرقت اماکن خصوصی کشف شده است.



وی اضافه کرد: تعداد زیادی از اموال مسروقه تاکنون کشف و ضبط شده و تعداد پنج نفر مال خر در این راستا دستگیر شدند و پرونده در دست اقدام است و به موقع تحویل مراجع محترم قضایی خواهند شد.



سردار علی دولتی بیان داشت: به شهروندان عزیز توصیه می کنیم که در حفظ اموال خود نهایت تلاش و کوشش را داشته باشند و همکاری لازم را کمافی سابق با پلیس داشته باشند.



وی ادامه داد: هشدار می دهم به افراد مجرم و تبهکار که بدانند در چنگال قانون گرفتار خواهند شد و پلیس مصمم برخورد با افراد مخل نظم وامنیت خواهد بود.