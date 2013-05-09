كارت هاي پايان خدمت قديمي تا پایان خرداد ماه اعتبار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر این اطلاعیه دارندگان كارت هاي پايان خدمت قديمي كه از سال 85 13به بعد نسبت به صدور کارت پایان خدمت آنها اقدام شده است می بایست برای تعویض مدرک پیاین خدمت خود به پیشخوان های خدمات پليس مراجعه كنند .

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: در اجراي فاز نخست طرح تعويض كارت هاي پايان خدمت قديمي به کارت های هوشمند تمامی کارت هاي پايان خدمت قديمي صادر شده از 1/1/85 به بعد از تاريخ 1یکم تیرماه سال جاری فاقد اعتبار بوده و ارائه هرگونه خدمات به متقاضيان منوط به ارائه کارت هوشمند خواهد بود.