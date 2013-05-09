  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

معاونت وظیفه عمومی اعلام کرد/

كارت هاي پايان خدمت قديمي تا پایان خرداد ماه اعتبار دارند

كارت هاي پايان خدمت قديمي تا پایان خرداد ماه اعتبار دارند

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي سيستان و بلوچستان با صدور اطلاعيه ای اعتبار كارت هاي پايان خدمت قديمي را تا پایان خرداد ماه سال جاري عنوان کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر این اطلاعیه دارندگان كارت هاي پايان خدمت قديمي كه از سال 85 13به بعد نسبت به صدور کارت پایان خدمت آنها اقدام شده است می بایست برای تعویض مدرک پیاین خدمت خود به پیشخوان های خدمات پليس مراجعه كنند .

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: در اجراي فاز نخست طرح تعويض كارت هاي پايان خدمت قديمي به کارت های هوشمند تمامی  کارت هاي پايان خدمت قديمي صادر شده از 1/1/85 به بعد از تاريخ 1یکم تیرماه سال جاری فاقد اعتبار بوده و ارائه هرگونه خدمات به متقاضيان منوط به ارائه کارت هوشمند خواهد بود.

کد مطلب 2050889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها