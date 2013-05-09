به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر پنجشنبه در ديدار با فرماندهان ارشد آجا "دافوس" با اشاره به برگزاري انتخابات اظهارداشت: امنيت يكي از مولفه هاي اصلي ايجاد خلق حماسه سياسي است كه به بركت وجود نيروهاي مسلح، كشور از آن بهره مند است.



وي ادامه داد: مجريان برگزاري انتخابات بايد ابتدا امنيت را برقرار سازند تا بتوانند ضمن صيانت از آراء اعتماد عمومي را نيز جلب كنند.



استاندار قزوين، با بيان اينكه اعتماد سازي عمومي وظيفه اصلي مجريان برگزاري انتخابات است افزود: هم مجريان برگزاري انتخابات و هم نيروهاي نظامي بايد شرايطي را فراهم سازند تا مردم با آسودگي خاطر رأي دهند.



وي در ادامه به تلاش دشمنان براي ايجاد ناامني و جنگ رواني در كشور اشاره كرد و یادآورشد: در حوزه هاي جنگ رواني آن نيروي نظامي موفق است كه با تاكتيک هاي آفندي با آن برخورد كند.



عجم تصريح كرد: امروز دشمن از نظم، امنيت نظامي، اطاعاتي و تجهيزات نيروهاي مسلح ما بسيار هراس دارند.



وي، نيروهاي مسلح كشور را انسانهايي دين باور، متدين و پايبند به ارزشهاي امام و شهدا دانست و گفت: يكي از ويژگي هاي نيروهاي مسلح ما اين است كه مردم كشور حامي آنها هستند و بايد تلاش كنند همين مسير نوراني را ادامه دهند.



استاندار قزوين اظهارداشت: مردم به پشتوانه شما دلگرم هستند و با آرامش به امور جاري خود مي پردازند.



وي حضور در صحنه هاي مختلف، همبستگي اجتماعي، تعلق خاطر به نظام و انقلاب، مهربان، فهيم و قدرشناس بودن را از ويژگي هاي بارز مردم استان قزوين برشمرد و بیان كرد: مردم استان قزوين در تمامي ادوار مختلف انتخابات ميزان مشاركتشان از ميانگين كشوري بالاتر بوده است.