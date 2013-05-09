به گزارش خبرنگار مهر؛ عشاير به مردماني گفته ميشود كه داراي ساختار قبيلهاي هستند و در هنگام كوچ اهل قبيله با هم تصميم ميگيرند و به جايي كوچ ميكنند كه براي دامهاي آنان مفيد باشد.
كوچنشيني يكي از كهنترين شيوههاي زيستي بشر است و در زمان معاصر به اندازهاي از جذابيت برخوردار است كه سبب شده که کوچ ايلات و عشاير ديدنيترين جاذبه گردشگری عصر تكنولوژي ناميده شوند.
عشاير در چادرهايي زندگي ميكنند كه از موي بز بافته شده است و ميتواند آنان را در مقابل سرما و گرما محافظت كند. نوع مسكن عشایر و نوع زندگی آنها، زبان و موسیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی، رقص و لباسهای محلی به همراه آیینهای به جای آوردن جشنهای عروسی و محلی از مهمترین جاذبههای زندگی ایلات و عشایر است. بارزترین مشخصه ایلات و عشایر شیوه زیست آنان است كه بر خلاف یكجانشینان روستایی و شهری، در كوچ و نقل و انتقال دایمی سیاه چادرها و رمههای خود هستند. عشایر كوچ رو كه یكی از جاذبههای مهم گردشگری فرهنگی به شمار میآیند در همه نقاط ایران، در حوزههای غرب و جنوب غرب، شرق و جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق و مركزی ایران ایلات و عشایر پراكنده شده اند.
در استان كرمانشاه كوچنشینی هنوز رواج دارد ایلات و عشایر كُرد ایران نیز به عنوان حافظان آداب و رسوم و سنتهای این قوم بزرگ از اهمیت خاصی برخوردار هستند و دارای جاذبههای گردشگری فراوانی هستند. جامعه عشایری جایگاه ویژهای دارند. قوم كرد از لحاظ فرهنگی سابقه چشمگیری دارد. زبان، شعر، رقص، موسیقی، آداب و رسوم به جای مانده در این پهنه از سرزمین ایران قدمتی دیرینه دارند.
سرپرست امور عشايري استان كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عشایر استان سالانه 600 تُن روغن حیوانی، 16 هزار و 800 تُن گوشت قرمز, 24 هزار تُن شیر و 1650 تُن الیاف دامی تولید میکنند.
مرتضي قاسمي افزود: استان كرمانشاه 14 هزار خانوار با 80 هزار نفر جمعيت در قالب 14 ايل و 1 طايفه مستقل دارد و يك ميليون و پانصد هزار دام در اختيار دارند كه معادل 30 درصد دام استان است.
وي ادامه داد: عشاير استان كرمانشاه، سالانه 16 هزار و 750 تن گوشت قرمز، 24 هزار و 500 تن شير و 600 تن روغن كرمانشاهي، يك هزار و 650 تن الياف دامي توليد مي كنند. عشاير استان در حدود 60 درصد ازعرصههاي منابع طبيعي استان در اختيار داشته و فصل ييلاق را عمدتا در داخل استان و دوره قشلاقي را علاوه بر استان كرمانشاه در استانهاي ايلام، لرستان و خوزستان سپري ميكنند.
قاسمي در خصوص تمهيداتي كه براي عشايرها در هنگام كوچ در نظر دارند گفت: با توجه به اينكه خدماترساني به جامعه عشايري استان بهصورت فرابخشي صورت ميگيرد، بخشي از خدمات مورد نياز عشاير توسط امور عشاير از جمله تامين آب شرب خانوار، راهگشايي و مرمت راههاي عشايري، بهسازي چشمه، چاه و قنوات در مناطق عشايري، توزيع مايحتاج ضروري آنها از جمله آرد و تامين نهادهاي دامي عشاير، تامين سوخت مورد نياز توسط امور عشاير و در رابطه به ساير خدمات مورد نياز از جمله خدمات بهداشتي و درماني، آموزش، واكسيناسيون دامها، تامين امنيت عشاير و... با هماهنگي امور عشاير توسط ساير دستگاههاي اجرايي زي ربط انجام ميگيرد.
وي با اشاره به كوچ بهاره عشاير ادامه داد: معمولا در بهار 30 تا 45 روز كوچ آنها طول ميكشد و كوچ عشاير از اواخر اسفندماه و 15 تا 25 ارديبهشت به طول ميانجامد. البته عدهاي از آنها از 15 ارديبهشتماه و عدهاي ديگر از 15 ارديبهشت به بعد كوچ ميكنند.
سرپرست امور عشايري در مورد اينكه كوچنشينان در چه شهرهاي مستقر ميشوند گفت: كوچ آنها تقريبا در تمام غرب كشور است اما بيشتر در دالاهو و گيلانغرب و كمتر به شهرستان سنقر و هرسين كوچ ميكنند.
وي افزود: ايلهايي كه در استان كرمانشاه در حال كوچ هستند شامل ايل كلهر، سنجابي، زنگنه، زوله، جمهور، تركاشوند، كرند، گوران، قلخاني، ثلاث بابا جاني، قايروند، بالوندزردلان و ايل بانزرده هستند.
قاسمي در رابطه با اينكه كوچ عشاير چه فوايدي براي گردشگري دارد ادامه داد: كوچنشینی كهنترین شیوه زیست بشر است كه پابرجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ ترین جاذبههای این شیوه معیشت است. عشایر به شیوهای جذاب و باورنكردنی طی قرنها و سالهای طولانی اقدام به حفظ سنن و آداب و رسوم گذشته خود نمودهاند و این اصالت به جاذبهای برای صنعت گردشگری تبدیل شده است. كار و تلاش و سياهچادر، مشكزني، شيردوشي، جاجيمبافي و ... براي گردشگري جاذبه دارد. چشماندازهاي طبيعي اسقرار عشاير در كنار چشهها، رودخانهها و.... مستقر ميشوند.
وی در پایان افزود: لازم به ذكر است كه ميتوان از نوع زندگي خاصي كه عشاير آن را براي خويش انتخاب كردند در ارتقاي فرهنگ گردشگري براي استان كرمانشاه استفاده كرد.
