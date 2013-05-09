به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خراسان رضوی طرح آموزش حفاظت از محیط زیست برای 27 هزار دانش آموز استان خراسان رضوی به صورت پایلوت برای اولین بار رونمایی شد. قرار است این برنامه در تمام استان های کشور با همکاری سازمان محیط زیست، آموزش و پرورش و بانک ملت اجرا شود.

در مراسم افتتاح طرح ملی آموزش حفاظت محیط زیست به دانش آموزان که پیش از ظهر پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات هتل پارس مشهد در حال برگزاری است، تارجا ویرتانن رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران گفت: انسان ها حس تعهدی برای حفاظت از محیط زیست دارند که می خواهند آن را نشان دهند. سی و پنج سال پیش سازمان ملل تصمیم گرفت برای حفاظت از محیط زیست برنامه ریزی کند. همچنین برنامه ای را مدنظر داشت برای حفاظت از محیط زیست که سال 2014 این برنامه به پایان می رسد.

سروکار 7میلیارد انسان با منابع طبیعی

وی گفت: خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند در جهان بسیار زیاد است و در کره زمین 7 میلیارد انسان با منابع طبیعی محدود زندگی می کنند. باید همه مردم یاد بگیرند که چطور با این منابع در کنار یکدیگر زندگی کنند.

رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران ادامه داد: نمی توانیم بدون آموزش صحیح اقتصاد و جوامعی سبز داشته باشیم باید در زمینه های آموزشی چه رسمی و چه غیررسمی بازنگری هایی انجام دهیم؛ چراکه این آموزش ها به محیط کاری نیز مربوط می شود و مسائل فرهنگی و اقتصادی نیز با آن درگیر است.

چین و سوئد آغازکننده آموزش توسعه پایدار

ویرتانن افزود: از زمانی که بحث آموزش توسعه پایدار در سازمان ملل آغاز شد کشورهای زیادی از آن استقبال کردند و در رابطه با آموزش هایی که به صورت بین المللی ارائه شد کشور چین و سوئد آموزش هایی را در مدارس آغاز کردند. به عنوان مثال در کشور سوئد بچه ها باید در تمام سطوح آموزشی آموزش لازم را در زمینه حفاظت پایدار از محیط زیست ببینند. کشور ژاپن نیز این آموزش را وارد سیستم مدارس خود کرده است اکنون ما نیز در شهر مشهد دور هم جمع شده ایم تا این طرح را در مدارس ایران آغاز کنیم.

وی بیان کرد: باید همه آنچه که در این زمینه انجام می دهیم را مکتوب کرده و برای آن اسناد لازم را ارائه کنیم و بدانیم که وقتمان را بیهوده هدر نمی دهیم بنابراین باید در آموزش مورد نظرمان موضوع حفاظت پایدار را مورد توجه قرار دهیم امیدوارم این کار بتواند آینده ای امن را برای نسل های بعدی فراهم کند.

حمایت یونسکو در بخش های فرهنگی و هنری و محیط زیست

در ادامه این مراسم علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت و رئیس هیات امنای موسسه فرهنگی- هنری ملت گفت: بنیاد فرهنگی- هنری ملت مجموعه اجتماعی با هدف انجام کارهای فرهنگی، هنری و محیط زیستی ایجاد شده است تا بانک ملت نیز بتواند به مسئولیت های اجتماعی خود پاسخ دهد به همین دلیل سازمان جهانی یونسکو نیز در این زمینه ما را حمایت کرد.

شکرگذار طبیعت باشیم

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که برای نسل های بعدی فضای خوبی ایجاد کنیم و همه طبیعت را بخاطر خوبی‌هایش پاس بداریم؛ چراکه در طبیعت همه زندگی را خلاصه کرده و باید قدردان آن باشیم.

دیواندری گفت: نقطه شروع طرح ملی آموزش حفاظت از محیط زیست در استان خراسان رضوی با ارائه آموزش به 27 هزار دانش آموز آغاز شد و قرار است در آینده این طرح در همه استان های کشور نیز پیاده شود.

تجربیات تلخ دیگران را نباید تکرار کرد

میهمان دیگر این برنامه ذکریا یازرلو معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست بود که به سخنان اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دنیا تمام حرکت های ما را اندازه گیری می کند تا ببینند ما چقدر هوشمند هستیم و چقدر کارایی داریم. مقام معظم رهبری فرمودند در بخشی از زمینه ها باید جهشی رفتار کنیم، برخی از تجربیاتی که دیگران به تلخی انجام دادند را تکرار نکنیم.

وی همچنین تصریح کرد: چه کسانی دنیا را به این وضعیت رساندند؟ بعد از انقلاب صنعتی بخاطر پیشرفت برخی از کشورها بدون توجه به توسعه پایدار هدفشان این بود که از کشورهای دیگر فقط جلوتر بروند و منابع طبیعی را صرف همین موضوع کردند.

یازرلو بیان کرد: ما در اینجا جمع شده ایم که بگوییم اشتباهی که برای تئوری توسعه در دنیا پیش آمد در ایران بوجود نیاید، پیشرفت باید در ایران حاصل شود و زمینه گفتمان در ایران اتفاق بیفتد، اما به بهای حفظ محیط زیست نه تخریب آن. در این زمینه دو راهبرد وجود دارد که یکی عدالت و دیگری پیشرفت است.

مصرف آب و خاک و جنگل به اندازه نیازمان

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: عدالت در محیط زیست یعنی اینکه آب، خاک و جنگل به اندازه مصرف شود و به اندازه توان طبیعت از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باید به غیر از 27 هزار دانش آموزی که خود را به مرحله حفاظت از محیط زیست رسانده اند، مخاطبان دیگر هم این آگاهی را کسب کنند چون برخی آگاهند، اما تعلقی نسبت به آن ندارند و دیگر اینکه باید خودمان نیز به فضایی که در آن زندگی می کنیم علاقه مند باشیم، بنابراین باید در زمینه فرهنگی اقدامات زیادی انجام بدهیم.

سالوک منطقه ای که تخلفات زیست محیطی کمتر دیده می شود

یازرلو ادامه داد: بررسی منطقه تحت حفاظت «سالوک» در استان خراسان رضوی نشان می دهد که میزان تخلفات زیست محیطی توسط انسان ها کمتر شده است. طبق بررسی ها متوجه شدیم استان نشینان اطراف این منطقه 45 هزار هکتاری به این نتیجه رسیده اند که سودمندی آنها در حفظ محیط زیست این منطقه است، بنابراین با هر غریبه ای که نسبت به این منطقه طمع داشته باشد، برخورد می کنند. کسی که مخرب محیط زیست باشد بین مردم چهره خوبی ندارد.

در ادامه مراسم افتتاح طرح ملی آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان خراسان رضوی محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: برای اجرای این طرح بسیاری از نهادهای تجاری وجود داشتند، اما تنها بانک ملت بود که اجرای آن را دنبال کرد.

وی گفت: امروز با جنگ انسان با انسان روبرو هستیم و خونریزی ها و بحران هایی که در کشورها وجود دارد، برآمده از همین جنگ است، اما جنگ دیگری وجود دارد که جنگ انسان با کره زمین است این جنگ جهانی است چون همه انسان ها با آن در ارتباطند. برای کاستن از مشکلات این جنگ نیازمند عزم جهانی هستیم و هر یک از کشورها به اندازه خود سهمی در این جنگ دارند.

سعیدآبادی تصریح کرد: از سال 2000 میلادی با نرخ 6 میلیونی در زمینه جنگل زدایی روبرو هستیم و 292 رودخانه خروشان در جهان وجود دارد که برخی از آنها به دلیل اثرات تخریبی ناشی از سد سازی روبه خشک شدن هستند. ما نیازمند پیشرفت هستیم اما دست کاری های نابخردانه در طبیعت موجب بهم خوردن محیط زیست می شود. همانطور که در اقیانوس شمالی تعداد ماهیان بزرگ در 50 سال گذشته دو سوم کاهش پیدا کرده است.

آموزش بهینه حفاظت محیط زیست راه کاهش مشکلات در این امر است

وی ادامه داد: یکی از راه های کاستن این مشکلات آموزش بهینه حفاظت از محیط زیست است.

در ادامه این برنامه از سعید سلطانی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مهدی ذوالفقاری مدیر دفتر معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی، محمود ابراهیم زاده رئیس دبیرخانه طرح آموزش حفاظت محیط زیست دانش آموزان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، حسین محسن آبادی کارشناس مسئول طرح در نیشابور، مهدی ندائی کارشناس مسئول طرح در محمودآباد، حسن مرادی کارشناس مسئول طرح در بجستان، محمود صادق نژاد از بردسکن، خاتون رشتی کارشناس مسئول طرح در تربت جام، علیرضا جلالی از چناران و جمعی از مدیران و دبیران فعال بحث آموزش به دانش آموزان فعال در این زمینه با اهدای جوایزی تقدیر شد.

قرار است تمامی شرکت کنندگان در این برنامه از نحوه اجرای این طرح در مدرسه راهنمایی حضرت زینب در شهرستان چناران بازدید کنند.