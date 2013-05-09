مدیران سست حذف از صحنه سیاسی و اجتماعی همدان را بپذیرند/لزوم استفاده از پیمانکاران بومی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان همدان با اشاره به رسالت قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون نمایندگان اظهار داشت: تذکر، سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی نمایندگان در کشور است و باید تبیین شود که زمانی که نقش نظارتی نمایندگان قوت بگیرد بسیاری از ضعف های مدیریتی برطرف خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای افزود: در راستای انجام رسالت نظارتی، در مقابل ورود 500 اتومبیل پورشه و 125 هزار موبایل چینی با ارز مرجع به کشور ایستادیم و در این زمینه نیز شکایت کردیم که محموله ها نیز گرفته شد.

وی بیان داشت: در همین راستا با بانک مرکزی در زمینه بی سروسامانی وضعیت ارز نیز توضیح خواستیم.

حدود 40 شکایت از بنیاد شهید رسیده است

خجسته ادامه داد: حدود 40 شکایت از بنیاد شهید رسیده و همه ار عملکرد این بنیاد شاکی هستند که در حال بررسی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای همچنین با اشاره به وحدت مجمع نمایندگان استان این مهم را نیز از عوامل پیشرفت و توسعه استانی و نیز جذب سرمایه به همدان دانست و گفت: بر این اساس 350 میلیارد تومان از منابع ملی جذب استان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره نقش نمایندگان در سطح بین المللی و حضور در اجلاس اکو نیز گفت: در سطح بین المللی دیدگاه قوی به رهبری وجود دارد.

خطر از سوریه عبور کرده است

خجسته با اشاره به وضعیت اخیر در سوریه نیز افزود: در حال حاضر سوریه در موقعیت بسیار خوبی واقع شده و خطر از این کشور عبور کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه از هیچگونه قصور، بی حالی و سستی در استان همدان نمی گذریم، اظهار داشت: وحدت و انسجام عامل پیشرفت و توسعه استان و پروژه های عمرانی است.

بیمارستان فرشچیان همدان طی سه ماه آینده به بهره برداری می رسد

وی ادامه داد: از پروژه هایی که در استان شتاب دارد پروژه بیمارستان فرشچیان است که در ایام نوروز هشت میلیارد و 300 میلیون تومان تخصیص اعتبار شد و طی سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

باند بین المللی فرودگاه همدان تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

خجسته با بیان اینکه پیشرفت و سرعت پروژه ها به پیگیری و نظارت دقیق مدیران استانی نیز منوط است، گفت: باند بین المللی فرودگاه همدان نیز تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اعلام زمانبندی دقیق در پروژهای استانی را عامل توسعه استان های پیشرفته دانست و با اشاره به طولانی بودن روند اجرای پل فرهنگیان گفت: این وضعیت استحقاق مردم استان نیست و ما نمی پذیریم.

وی با تاکید بر اینکه در راستای توسعه و پیشرفت استان به هیچ مدیر دارای رکودی رحم نمی کنیم، افزود: در راستای جذب سرمایه و منابع همت مدیران حرف اول را می زند.

خجسته ضمن انتقاد از اینکه سه سال است عنوان می شود سوت قطار به همدان رسید گفت: تا کنون که این بحث محقق نشده در حالی که همدان مرکز تجاری غرب کشور است.

مدیران به نابسامانی ورودی های شهر حساس باشند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نا بسامان بودن ورودی های شهر همدان نیز افزود: از نظر ورودی های شهری همدان نیز مشکل داریم و نمی دانم چرا مدیران نسبت به این مهم حساس نیستند؟

وی تاکید کرد: مدیری که کار برای استان نمی کند نباید وقت مردم را بگیرد و باید برود چون در ورودی های شهر همدان باید تحول ایجاد شود.

خجسته عنوان داشت: ما مشکل با فرد خاصی نداریم و مشکا ما با مدیریت های بی برنامه است و می خواهیم گردشگری و مدیران استان برنامه بدهند و بگویند بحث جذب گردشگر چه شد که جتی چهار نفر هم نیامدند؟

از سرمایه گذار سهم خواهی نشود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان سهم خواهی می کنند، ابراز داشت: پتروشیمی جهان آباد مرکز ویژه اقتصادی است که بالای 30 هزار شغل ایجاد می کند و در این زمینه نباید از سرمایه گذار سهم خواهی کنند.

وی با بیان اینکه در رابطه با تولید و صنعت در استان حساس هستیم، عنوان داشت: اگر چه در سطح ملی به تولید توجه نشده اما در استان می توان پیگیر بود.

ایجاد شهرک های صنفی در همدان در حد حرف باقی مانده است

خجسته در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه زمانی بحث ایجاد شهرک های صنفی برای صنوف آلاینده همدان مطرح بود اما عملی نشد نیز گفت: این مهم در حد حرف مانده و تا کنون خروجی خاصی نداشته اما ما پیگیر هستیم.

در انتخابات شورای شهر در همدان هیچگونه موضع گیری نخواهم داشت

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر ارائه لیست وی در شوراهای شهر نیز اعلام داشت: بنده با توجه به سمت رئیس برگزاری انتخابات شوراهای شهر هیچگونه موضع گیری و لیست دهی نخواهم داشت.

خبرنگار دیگری از خجسته در زمینه عنوان شدن سه پتروشیمی در همدان توضیح خواست و با بیان اینکه دو مورد از این تعداد در حد حرف است، گفت: در زمینه پتروشیمی هگمتانه نیز عنوان می شود سرمایه گذار سهم خواهی از استان دارد نه استان از سرمایه گذار.

پتروشیمی هگمتانه تا پنج ماه آینده راه اندازی می شود

خجسته در پاسخ به وی عنوان داشت: در زمینه پتروشیمی هگمتانه عنوان شد هشت میلیارد تومان اعتبار می خواهند که ویزر صنعت، معدن و تجارت قول مساعد در این زمینه داد و مقرر شد تا پنج ماه آینده این پتروشیمی راه اندازی شود.

در زمینه تالار قرآن تا کنون بحثی نکرده ام

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر تشریفاتی بودن تالار قرآن نیز گفت: در فضای این پروژه من خیلی درگیر نیستم و تا الان بحثی نکرده ام و شنیده ام برای نگهداری ماهانه آن 120 میلیون تومان نیاز است در حالی که چنین آورده ای ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بحث هسته ای ایران عامل تحریم ها است نیز گفت: هسته ای بهانه امریکا و استکبار است و مطمئن باشید اگر از هسته ای نیز عقب بکشیم بهانه دیگری پیدا می کنند.

از نوع عملکرد دولت در موارد اقتصادی راضی نیستم

خجسته با اشاره به تحقیق و تفحص از تمام بخش های جامعه نیز عنوان داشت: از نوع عملکرد دولت در موارد اقتصادی راضی نیستم چون می توانستند مراقبت کنند و نکردند.

شهردار ما نباید کمتر از وزیر باشد

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم انتخاب افراد توانمند در زمینه انتخابات شورای شهر نیز ابراز داشت: اگر شورای شهر قوی باشد شهردار قوی و توانمند انتخاب می کند و شهردار ما نباید کمتر از وزیر باشد.

هیچکس حق ندارد با پیمانکاران سایر استانها در همدان قرارداد ببندد

خجسته همچنین با اشاره به اینکه شنیده هایی مبنی بر اینکه در پروژه های استانی از پیمانکاران یا کارگران سایر استانها استفاده می شود، تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد در پروژه های استان همدان در صورت وجود پیمانکار همدانی با پیمانکار سایر استان ها قرارداد ببندد و همه نیروها در پروژه هایی چون راه اهن نیز باید استانی باشد.

خجسته همچنین در زمینه ورزش استان همدان نیز بیان داشت: یک میلیارد تومان برای هیئت ها و یک میلیارد تومان برای ورزش استان اختصاص داده شده است.

وی در بخش پایانی سخنانش نیز با تاکید بر اینکه مدیران سست یا باید تغییر نگرش داشته باشند یا حذف از صحنه سیاسی و اجتماعی استان را بپذیرند عنوان داشت: باید با برنامه ریزی متفن پیش برویم.