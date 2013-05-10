به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه پلی تکنیک والنسیا در اسپانیا و دانشگاه گاول در سوئد یک بینی الکترونیکی ساخته اند که 32 حسگر دارد و می تواند بوهای مختلف نمونه میوه های خرد شده را از هم تشخیص داده و شناسایی کند.

خوزه پلگری سباستیا محقق اسپانیایی گفت: نمونه میوه ها در اتاق کناری قرار گرفته و جریان هوا در محیط وجود داشت، حسگرهای این دستگاه که اکسیدفلز نیمه رسانه هستند، بوی ترکیبات را چون متان و بوتان تشخیص داد.

نرم افزار این دستگاه اطلاعات را در زمان حقیقی جمع کرده و از طریق الگوریتمها طبقه بندی شده پردازش می کند، نتیجه فعالیت این دستگاه را می توان در یک نمودار سه بعدی مشاهده کرد که طی آن اختلاف بوی میان سیب و گلابی به وضوح مشخص است.

این تحقیقات در مجله حسگرها و محرکها منتشر شده است.

این تحقیق بخشی از تلاشها برای ساخت سیستمی دارای چند حسگر است که ظرفیت تمایز قائل شدن ترکیبات پیچیده مواد فرار را داشته باشد و بتواند در زمینه های مختلفی کاربرد داشته باشد.

پلگری گفت: یکی از کاربردهای این دستگاه بخش تولید مواد غذایی است که طی آن کیفیت یا نوع مواد مشخص شده و نتیجه نهایی بسیار موثر خواهد بود.

از دیگر کاربردهای بینی الکترونیکی، زیست پزشکی است.

محققان اظهار داشتند که برخی در تحقیقات به سگها برای تشخیص تومورهای سرطانی چون سرطان ریه تعلیم داده اند تا حیوان با بوکردن نفس انسان سرطان را شناسایی کند، اما اگر این بینی مصنوعی بتواند موادی که حیوانات تشخیص می دهند را شناسایی کند، بیماریها زودتر تشخیص داده می شوند و نرخ زنده ماندن بیماران افزایش خواهد یافت.