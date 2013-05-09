به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی گفت: برای ورود فرآورده های نفتی به بورس انرژی نیازمند تامین مالی هستیم و در گام نخست لازم است معاملات با مبالغ کم آغاز شود تا ابزار مالی لازم برای معاملات به دست آید. دبیرخانه هیات پذیرش این آمادگی را دارد که سایر کالاهای حوزه انرژی را به چهارمین بورس ایران وارد کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مسئولیت پذیرش کالا با شرکت بورس انرژی است و در صدد هستیم جلسات پذیرش برای فرآورده های نفتی برگزار شود. تفاهم خوبی بین بورس کالا و انرژی انجام شده و سعی می کنیم این تفاهم مبنای عمل ما در معاملات آتی بورس انرژی قرار گیرد.

این عضو شورای عالی بورس درباره برنامه های سازمان بورس برای توسعه معاملات بورس انرژی، اظهار داشت: در بخش برق معاملات وضعیت روشنی دارد. با مبلغی که وزارت نیرو به این گروه از معاملات اختصاص می دهد، به شکل مستمر برق در بورس انرژی معامله می شود.

وی ادامه داد: خریداران خصوصی برق می توانند نیاز خود را به شکل مستقیم از بورس انرژی تامین کنند. فروشندگان خصوصی نیروگاه ها نیز تولیدات خود را در این بورس عرضه می کنند. فاز بعدی معاملات بورس انرژی امکان خرید برای خریداران صنعتی به شکل مستقیم از نیروگاه هارا ایجاد می کند.

صالح آبادی اضافه کرد: به زودی بستر لازم برای انتقال منابع مالی حاصل از این معاملات، به حساب بورس انرژی فراهم خواهد شد. ورود برق صادراتی به بورس انرژی و ایجاد امکان معامله برای ابزارهای مالی مبتنی بر برق از را دیگر برنامه های این سازمان برای افزایش حجم معالات بورس انرژی است.





