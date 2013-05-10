کلاهبرداری یک میلیاردی راننده کاروان زیارتی با چک های سرقتی

به گزارش خبرنگار مهر، 14 تیر ماه سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 133 شهرزیبا به مأموران اعلام کرد : کیف دستی ام حاوی مدارک شناسایی ، دسته چک 50 برگی و مبلغ 300 هزار تومان ، به شیوه سرقت داخل خودرو به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده اولیه با موضوع "سرقت داخل خودرو" و ارجاع آن به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، 15 شهریور 91 مالک یک مغازه فروش لوازم خانگی با مراجعه به شعبه بانک سینا متوجه شد که چک یک میلیون تومانی مشتری اش سرقتی است .

این فرد پس از مراجعه به کلانتری و طرح شکایت متوجه شد دسته چک 14 تیر از داخل خودرو صاحب دسته چک سرقت شده بود.

مالک مغازه فروش لوازم خانگی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 13 شهریور جوانی با یک دستگاه اتوبوس بنز سبز رنگ که بر روی آن عبارت "کاروان زیارتی" نوشته شده بود ، به مغازه ام مراجعه و درخواست خرید مقداری لوازم خانگی را کرد. در طول مدتی که این شخص در داخل مغازه حضور داشت ، مدعی خرید لوازم خانگی برای کاروان های زیارتی بود و به این بهانه از من تخفیف زیادی نیز گرفت . حتی شماره تماس مرا گرفت تا در یکی از کاروان های زیارتی ثبت نام کند. این جوان بگونه ای خود را نشان داد که من با وجود سال ها تجربه کاری در بازار ، حتی یک درصد نیز به صحبت هایش شک نکردم.

با آغاز رسیدگی به پرونده و شناسایی دهها مالباخته مراجعه کننده به شعبه بانک سینا ، کارآگاهان پایگاه دوم اطمینان پیدا کردند که متهم به شیوه ای یکسان و در تمامی موارد با معرفی خود به عنوان "راننده کاروان های زیارتی" اقدام به خرید اموال با استفاده از چک های سرقتی کرده است. با شناسایی مالباختگان و بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که در تمامی آنها یک نفرِ مشخص اقدام به خرید با چک های سرقتی کرده است .

در شرایطی که مالباختگان اولیه همگی چک های سرقتی "شعبه سینا" را به همراه داشتند ، در ادامه و با شناسایی تعدادی از مالباختگان جدید مشخص شد که متهم علاوه بر چک های شعبه سینا از چک های سرقتی متعلق به شعبات دیگر بانک ها که آنها نیز بنا بر اظهارات صاحبان چک ها به شیوه داخل خودرو سرقت شده بودند ، استفاده و اقدام به خرید اموال مختلف از قبیل فرش ، تابلوفرش ، لوازم خانگی از جمله یخچال، برنج ، حبوبات ، روغن، انواع کفش و... در مناطق مختلف سطح شهر تهران به ویژه در نارمک، میدان نبوت، ستارخان ، و شهرهای حاشیه به ویژه اسلامشهر کرده است . یکی از همین مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 17 فروردین سال 91 شخصی برای خرید فرش ماشینی به مغازه بنده مراجعه و خودش را راننده اتوبوس کاروان زیارتی معرفی و دو تخته فرش خریداری و در برایر خرید دو تخته فرش ، یک فقره چک به مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان تحویل داد که بعد از مراجعه به بانک متوجه سرقتی بودن آن شدم.

مراجعه مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی همچنان ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان متوجه شدند که یک دستگاه موتورسیکلت ، با استفاده از چک های سرقتی خریداری شده است. بلافاصله خریدار موتورسیکلت به نام مهدی 34 ساله در منطقه شهرزیبا شناسایی و 23 بهمن سال گذشته دستگیر شد .

با دستگیری "مهدی . ش" ، وی در اظهاراتش عنوان داشت : از چندی پیش قصد خرید یک دستگاه موتورسیکلت را داشتم تا اینکه یکی از دوستانم به نام رضا یک فقره چک بانکی به من داد.

با توجه به اظهارات "مهدی" ، تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته به وی نشان داده شد و او نیز بلافاصله "رضا" 30 ساله را مورد شناسایی قرار داد . کارآگاهان محل سکونت وی در باغستان را شناسایی و متوجه شدند که متهم مخفیگاه خود را تغییر داده است .

در شرایطی که هیچگونه نشانی مشخصی از مخفیگاه "رضا" وجود نداشت ، کارآگاهان پایگاه دوم با اقدامات گسترده پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی با بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 5 تهران وی را در داخل مخفیگاهش در میدان سبلان ـ خیابان حیدری ، دستگیر کردند . در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیر زیادی از انواع اموال خریداری شده متعلق به مالباختگان کشف شد که متهم در اعترافات اولیه عنوان داشت که قسمت زیادی از اموال را در فاصله کوتاهی از خریدشان ، به سرعت فروخته است .

متهم پس از دستگیری ، به ارتباط خود با گروهی از سارقان حرفه ای و سابقه دار در زمینه سرقت داخل خودرو اعتراف و عنوان داشت که دسته چک ها را از سارقان داخل خودرو خریداری و تحت عنوان "کاروان های زیارتی" به مالباختگان مراجعه و اقدام به خرید با استفاده از چک های سرقتی کرده است .

تعدادی از مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی و شناسایی متهم، در اظهارات خود عنوان داشتند که متهم علاوه بر آنکه با اعتمادسازی و در پوشش کاروان زیارتی اقدام به خرید با چک از آنها کرده ، مبالغی را نیز از آنها دریافت کرده است .

شیوه و شگرد متهم برای دریافت وجه نقد از مالباختگان بدین شیوه بوده که متهم پس از توافق بر سر قیمت خرید به عنوان مثال مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان، یک فقره چک مبلغ دار به مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان را به مالباخته تحویل و مدعی می شد که چک را در قبال اعزام کاروان زیارتی دریافت کرده و کاملا معتبر است. مالباختگان نیز که فریب ظاهر متهم و چرب زبانی های او را خورده بودند ، مابه التفاوت مبلغ چک و اموال خریداری شده را پرداخت می کردند .

سرهنگ کارآگاه جان پرور سرپرست پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با دستگیری متهم و اعترافات صریح وی به دهها فقره سرقت اموال با استفاده از چک ها سرقتی و با شناسایی تعدادی از صاحبان دسته چک های سرقتی ، تاکنون دهها مالباخته شناسایی و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند که تا به این لحظه از تحقیقات ارزش اموال خریداری شده از این تعداد مالباخته ، بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده و این در حالیست که با توجه به تعدد چک های سرقتی همچنان احتمال افزایش تعداد مالباختگان وجود دارد. به همین خاطر از تمام مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد اغفال قرار گرفته و اموالشان با استفاده از چک های سرقتی و در پوشش "اتوبوس بنز سبز رنگ تحت عنوان کاروان زیارتی" خریداری شده دعوت می شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند