به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پیش از دیدار با سپاهان در هفته سیوچهارم لیگ برتر، در ورزشگاه ملت اصفهان که زمین اختصاصی ذوبآهن به شمار میرود تمرین میکند.
کاروان تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر امروز برای دیدار با سپاهان در چارچوب رقابتهای هفته سیوچهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور عازم اصفهان میشود اما با توجه به اینکه آلومینیوم نتوانست زمین تمرینی مناسبی برای تمرین در اصفهان پیدا کند، از مسئولان ذوبآهن خواست که زمین تمرینی خود را در اختیار این تیم قرار دهد.
در شرایطی که ذوبآهن وآلومینیوم هر دو برای رسیدن به پلیآف رقابتهای لیگ برتر تلاش میکنند، مدیران ذوبآهن با این درخواست آلومینیوم موافقت کردند تا تیم رقیب خود را پیش از دیدار با سپاهان تجهیز کنند.
ذوبیها در صورت شکست آلومینیوم مقابل سپاهان و بدون توجه به نتیجه خود مقابل ملوان، به پلیآف مسابقات لیگ برتر میرسند اما در صورت پیروزی آلومینیوم کار آنها برای رسیدن به پلیآف دشوار خواهد شد.
آلومینیوم عصر امروز در ورزشگاه ملت اصفهان به تمرین میپردازد و برای دیدار پایانی خود مقابل سپاهان میشود.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و آلومینیوم هرمزگان در چارچوب رقابتهای هفته سیوچهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
