  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

با برگزاری راهپیمایی/

هیئت امنای بقاع متبرکه تایباد جنایات وهابی‌ها در سوریه را محکوم می کنند

هیئت امنای بقاع متبرکه تایباد جنایات وهابی‌ها در سوریه را محکوم می کنند

تایباد - خبرگزاری مهر: اداره اوقاف و امور خیریه، اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه و مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان تایباد ضمن اعلام برگزاری راهپیمایی در روز جمعه با صدور بیانیه‌ای مشترک جنایات اخیر وهابی‌ها در کشور سوریه را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر دشمنان پلید و گروه‌های مزدور و دست‌نشانده استکبار جهانی دست به جنایاتی هولناک و جانگداز زده‌اند و امت اسلامی را در غم و اندوه فرو برده‌اند؛ تخریب مرقد مطهر جناب حجربن عدی(ره)، صحابی جلیل‌القدر پیغمبر اکرم(ص) و یار ثابت‌قدم مولای متقیان علی(ع)، نبش قبر و به سرقت بردن جسد مبارک وی و آتش زدن مرقد مطهر حضرت جعفر طیار(ره) برادر بزرگوار حضرت علی(ع)، مظهری بارز و نشانی گویا از حقد و کینه موروثی آنان از نیاکان ناپاکشان است.

این بیانیه می‌افزاید: مسلمانان جهان باید بدانند آنچه در سوریه انجام می‌شود سخن از برکناری یک نظام نیست، کشتن افراد غیرنظامی به‌خصوص مسلمانان است، که به بدترین وجه سربریدن و مثله نمودن بدن آنان، سوزاندن منازل و اماکن کسب آنها و از همه فجیع‌تر جنایات اخیرشان که بیش از هر چیز دشمنی و کینه‌توزی آنان را به خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان داد، همه اینها نشان دهنده حرکت وسیع جهنمی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکا و اسرائیل که عاملان اصلی این جنایات هستند باید بدانند با این حرکات زشت نمی‌توانند موج بیداری اسلامی و روحیه ضد استکباری مسلمانان را کمرنگ و بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند؛ زیرا همه مسلمانان از مذاهب مختلف اسلامی می‌دانند که آشوبگران در سوریه مسلمان نیستند و از سربازان و مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی هستند.

مرکز رسیدگی به امور مساجد، اداره اوقاف و امور خیریه و اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان تایباد با محکوم کردن این حرکت غیر انسانی و اسلامی، به ساحت مقدس امام زمان(عج) و نایب برحقش حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای رزمندگان جبهه حق در این خصوص پیروزی و سعادت درخواست کردند.

در پایان بیانیه آمده است: به‌همین منظور روز جمعه 20 اردیبهشت‌ماه در مراسم راهپیمایی همراه با اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه و مساجد حضور داشته و با محکومیت این حادثه، انزجار خود را اعلام می‌داریم

کد مطلب 2050975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها