به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بار دیگر دشمنان پلید و گروه‌های مزدور و دست‌نشانده استکبار جهانی دست به جنایاتی هولناک و جانگداز زده‌اند و امت اسلامی را در غم و اندوه فرو برده‌اند؛ تخریب مرقد مطهر جناب حجربن عدی(ره)، صحابی جلیل‌القدر پیغمبر اکرم(ص) و یار ثابت‌قدم مولای متقیان علی(ع)، نبش قبر و به سرقت بردن جسد مبارک وی و آتش زدن مرقد مطهر حضرت جعفر طیار(ره) برادر بزرگوار حضرت علی(ع)، مظهری بارز و نشانی گویا از حقد و کینه موروثی آنان از نیاکان ناپاکشان است.

این بیانیه می‌افزاید: مسلمانان جهان باید بدانند آنچه در سوریه انجام می‌شود سخن از برکناری یک نظام نیست، کشتن افراد غیرنظامی به‌خصوص مسلمانان است، که به بدترین وجه سربریدن و مثله نمودن بدن آنان، سوزاندن منازل و اماکن کسب آنها و از همه فجیع‌تر جنایات اخیرشان که بیش از هر چیز دشمنی و کینه‌توزی آنان را به خاندان عصمت و طهارت(ع) نشان داد، همه اینها نشان دهنده حرکت وسیع جهنمی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکا و اسرائیل که عاملان اصلی این جنایات هستند باید بدانند با این حرکات زشت نمی‌توانند موج بیداری اسلامی و روحیه ضد استکباری مسلمانان را کمرنگ و بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند؛ زیرا همه مسلمانان از مذاهب مختلف اسلامی می‌دانند که آشوبگران در سوریه مسلمان نیستند و از سربازان و مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی هستند.

مرکز رسیدگی به امور مساجد، اداره اوقاف و امور خیریه و اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان تایباد با محکوم کردن این حرکت غیر انسانی و اسلامی، به ساحت مقدس امام زمان(عج) و نایب برحقش حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای رزمندگان جبهه حق در این خصوص پیروزی و سعادت درخواست کردند.

در پایان بیانیه آمده است: به‌همین منظور روز جمعه 20 اردیبهشت‌ماه در مراسم راهپیمایی همراه با اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه و مساجد حضور داشته و با محکومیت این حادثه، انزجار خود را اعلام می‌داریم