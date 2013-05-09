بخش خصوصی و شهرداری باید همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری ظهر پنجشنبه در دوازدهمین همایش معاونین و مدیران برنامه ریزی شهر داری های کلانشهرهای کشور گفت: باید توجه داشت که اگر دولت نمی خواهد به شهرداری ها کمک کند مانعی برای فعالیت آنان نیز نباشد که البته طی این چند سال مهمترین کمک دولت اجازه فروش اوراق مشارکت به شهرداری بوده است.

وی ادامه داد: اوراق مشارکت در شهرداری شیراز طی دو مرحله با ارقام 110 میلیارد و 180 میلیارد تومان فروخته شده اما در این میان مسئولین شهرداری باید مکانیزمی را تعریف کنند که بخش خصوصی در ساخت پروژه ها مشارکت داشته باشند.

نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: باید شهرداری بسته های سرمایه گذاری مناسبی را مهیا کند تا از طریق فروش اوراق مشارکت و سهیم شدن بخش خصوصی در ساخت و ساز آنها تعداد پروژه های سرمایه گذاری افزایش و سرعت ساخت و سازها نیز بالا برود.

قادری یادآور شد: باید سرمایه های خارج از استان را در ساخت پروژه های شهری دخالت دهیم نه اینکه سرمایه ها را به گونه های مختلف از استان خارج کنیم.

وی تاکید کرد: شیراز ظرفیت پروژه های مشارکتی بالایی دارد که اگر آنها را به خوبی برنامه ریزی کنیم دیگر احتیاجی به افزایش عوارض نیست.

نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: در ساخت و ساز بخش مسکن باید به گونه های مختلف حمایت فراوانی انجام شود چرا که امروز این مهمترین بحث جامعه مسکن است.