۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

نامجو خبرداد:

سد و نیروگاه چم شیر گچساران طی 48ماه آینده به بهره برداری می رسد

گچساران – خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: سد و نیروگاه چم شیر گچساران طی 48ماه آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو بعد ازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح تونل انحرافی سد چم شیر در گچساران با اشاره به طولانی شدن برخی پروژه های وزارت نیرو، افزود: سد و نیروگاه چم شیر گچساران از اعتبار لازم برای اتمام پروژه برخوردار است.

وی بیان کرد: با کمک فاینانس چینی این سد مشکل اعتباری ندارد و این یکی از دلایل پیشرفت سریع این سد بوده است.

نامجو شرکتهای پیمانکاری سد چمشیر گچساران را یکی از باسابقه ترین شرکتهای سدسازی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این تیم توانمند نیازمند حمایتهای بیشتر مسئولین استانی است تا پروژه را به نحو مطلوبی در مدت زمان تعیین شده و حتی زودتر به پایان برساند.

وی حماسه های اقتصادی را مقدمه برای حماسه سیاسی در کشور عنوان کرد و بیان داشت: اجرای این سد خود فرصتی برای تحقق حماسه اقتصادی است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران گفت: با وجود همه تحریمها، با توانمندی متخصصان کشور در تمام عرصه دست آوردهای زیادی داشته ایم.

وی وجود پتانسیل کافی در کشور برای سد سازی را نعمتی الهی عنوان کرد و افزود: با تمهیداتی که در این دولت صورت گرفته مسیر سازندگی برای دولت بعدی بسیار هموار شده است.

 

 

کد مطلب 2051003

