اشتغال و حرفه آموزي زندانيان با مشاركت بنياد تعاون توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رباني ظهر پنجشنبه در ديدار با مديركل زندانهاي استان که در محل این اداره کل برگزار شد اظهارداشت: توسعه اشتغال و حرفه آموزي زندانيان ضرورتی اجتناب ناپذیر براي كاهش جمعیت کیفری زندانهاست و فشارهاي ناشي از بيكاري و فقرمالي كاسته مي شود.

وي افزود: آمار تخلفات و آسیب های درون زندان نيز با حرفه آموزی و اشتغال زندانیان بطور چشمگیری از بين رفته است.

مديرحسابرسي و امور مجامع بنياد تعاون زندانيان كشور یادآورشد: بنياد تعاون زندانيان با برنامه هاي کاملا تخصصی، نسبت به گسترش طرحهاي شغلي زندانيان اهتمام ويژه اي داشته و با ایجاد انگیزش و موفقیت شغلی، برای پیشگیری و كاهش تکرار جرم تلاش می کند.

رباني عنوان كرد: در حال حاضر زمينه توسعه فعاليتهاي شغلي زندانيان با همكاري ساير نهاد و بخش هاي خصوصي رونق يافته و اميدوار هستيم با پشتيباني اداره كل زندانها و دستگاه قضايي استان، امكان گسترش آن براي همه زندانيان بوجود آيد.

وي یادآورشد: رشد مشاغل رأي بازي در زندانهاي قزوين كاهش تراكم زندان را بهمراه دارد و اين حركت نقطه عطفي براي گسترش همكاريهاي في مابين خواهد بود.