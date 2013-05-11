تشکیل 3 کارگروه تخصصی برای توسعه بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خدارحمی با اشاره به تشکیل کارگروه های ویژه ای که در این کانون تشکیل شده است، گفت: تحلیل برای توسعه بازار سرمایه بسیار مهم است و زمانیکه متغیرهای کلان تغییر می کند، تحلیل های فردی زیر سوال می رود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه تحلیل کلان در حوزه بازار سرمایه امری مهم است و کانون در حال تشکیل دپارتمان تخصصی تحلیل کلان و پایش بازار است، تصریح کرد: این کارگروه تخصصی در قدم اول به تحلیل کلان کسب و کار و پیش بینی بازار در قدم اول می پردازد و سپس به جزییات صنعت می پردازیم.

وی با تاکید بر اینکه تجربیات در این حوزه در کشور ما بسیار کم بوده، افزود: بر همین اساس به نتیجه رسیدیم تا از موسسات بین المللی کمک بگیریم، در همین راستا با شناسایی این موسسات، با یک موسسه بین المللی به تفاهم رسیدیم تا به صورت فصلی گزارش های "بیزینس مونیتر" را در خصوص فضای کسب و کار و صنعت د ر ایران در اختیار ما قرار بگیرد.

خدارحمی با تاکید بر اینکه این گزارش ها مختص فضای اقتصادی ایران است و بومی سازی شده، افزود: براساس این طرح ابزارهای مالی که قراراست وارد بازار سرمایه شوند در ابتدا توسط کنسرسیوم هایی از اعضای کانون مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط ضعف و قدرت آنها بررسی شود.

وی گفت: سرمایه گذاران عادی ترجیح می دهند در ابزارهای جدید برای اولین بار سرمایه گذاری نکنند به همین دلیل ما نیازمند گروه هایی بودیم تا برای طرح های اولیه وارد عرصه سرمایه گذاری شوند. در نهایت کنسرسیوم هایی از اعضای کانون تشکیل شد تا در ابتدا از ابزارهای جدید استفاده کنند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه به تشکیل کارگروه حقوقی در این نهاد در سال جاری خبر داد و گفت: اکثر اعضای کانون و شرکت های بازار سرمایه نیازهای حقوقی دارند اما برای آنها مقرون به صرفه نیست که برای تامین این نیازها یک کارگروه تخصصی تشکیل دهند یا اینکه نیازی نیست برای مشکلات کوچک این کار را بکنند.

وی ادامه داد به همین دلیل بر آن شدیم تا با تشکیل کارگروه حقوقی در کانون، نیازهای حقوقی اعضا را برطرف کنیم. همچنین مقرراتی برای این کارگروه تدوین شده است و اعضا می توانند مشکلات حقوقی خود را از طریق این کانون برطرف کنند. در عین حال کارگروه تامین سرمایه تشکیل شده است و این کار گروه به طور کاملا مستقل تصمیم گیری و فعالیت کرده و در عرصه تامین مالی از طریق بازار سرمایه هدف گذاری شده است.





