هدف دشمنان از هتاکی ها سست کردن اعتقادت مردم است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف دشمن این است تا مردم از شخصیت ها، بزرگان و ائمه الگو پذیری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه بارگاههای شخصیت های مذهبی، محل تجمع مردم بوده، عنوان کرد: دشمن این مسئله را نمی خواهد و سعی در سست کردن اعتقادات است.

وی تاکید کرد: وظیفه ما مسلمانان این است که هوشیار باشیم و بهانه ای دست دشمن ندهیم و از اعتقادات خود دفاع کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: دشمنان با بی حرمتی به اعتقادات مسلمانان می خواهند، این باورها را تخریب کنند و در اذهان مردم نگرانی و تشویش ایجاد کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآورشد: دشمنان همواره در پی آسیب زدن به مسلمانان بوده و ما وظیفه داریم وحدت و همدلی خود را حفظ کنیم.

به گزارش مهر، همزمان با سراسر کشور بعد از نماز عبادی سیاسی روز جمعه، تظاهرات اعتراض آمیزی نسبت به هتک حرمت به قبور صحابه رسول خدا (ص) در مناطق مختلف گلستان برگزار می شود.