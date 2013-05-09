اخبار زمان ثبت نام جلیلی چندان دقیق نیست

محمد صالح مفتاح مسئول رسانه ای ستاد مردمی سعید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه دکتر جلیلی فردا یا شنبه برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور ثبت نام می کند گفت: احتمال حضور دکتر جلیلی در انتخابات بیشتر شده است و این از رایزنی هایی که در روزهای اخیر با وی صورت گرفته مشخص شده است اما روز دقیق حضور ایشان برای ثبت نام چندان دقیق نیست.



وی افزود: برادر رشید قانعی که در این باره مصاحبه کرده و خبر ثبت نام دکتر جلیلی در روز جمعه یا شنبه را مطرح نموده، مسئول ستاد دعوت دانشجویی دانشگاه شریف است که به اشتباه در خبر بعنوان مسئول ستاد دانشجویی معرفی شده بود.

