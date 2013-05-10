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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

صمدی در گفتگو با مهر:

شاخص بورس همدان در هفته گذشته 147 واحد افزایش یافت

شاخص بورس همدان در هفته گذشته 147 واحد افزایش یافت

همدان – خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان با بیان اینکه شاخص كل قيمت در هفته­ گذشته معادل 44 هزار و 537 واحد بوده، گفت: این شاخص نسبت به هفته­ قبل از آن، 147 واحد افزایش يافت.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته­ي منتهي به تاريخ 18اردیبهشت ماه جاری تعداد 22 میلیون و 76 هزار و 113 سهم به ارزش 236 میلیارد و 36 ميليون و 847 هزار و 93 ريال در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: 51 درصد از معاملات اين هفته مربوط به خريد سهام و 49 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی با بیان اینکه این تعداد سهام متعلق به 138 شركت است، گفت: اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 60 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

صمدی در پایان سخنانش اظهار داشت: شاخص كل قيمت در هفته­ گذشته معادل 44 هزار و 537 واحد بوده كه نسبت به هفته­ي گذشته اش، 147 واحد افزایش يافت.

 

کد مطلب 2051026

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