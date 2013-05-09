به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی ساخت مصلی نماز جمعه مهدیشهر به خبرنگاران گفت: حضور نامزدهای فاقد صلاحیت برای نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری ناشی از خلاء قانونی است.

وی با اشاره به اینکه انگیزه برخی از افراد برای ثبت نام مشخص نیست افزود: افرادی در این انتخابات ثبت نام کرده اند که برخی از آنان محکومیت دارند و یا اینکه کار اجرایی نکرده اند.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها شمار کمی را تایید می کند

عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری افزود: نبود قانون مناسب برای این مساله باعث بروز این امر شده و قانونگذار باید با تدوین قانون مناسب مانع از این اقدام شود.

تقوی با بیان اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تنها شمار کمی از نامزدهای دارای صلاحیت را تایید می کند خاطرنشان کرد: ثبت نام 300 تا 400 نفر و در نهایت رد صلاحیت تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط لازم موجب بروز تبلیغات سوء در سطح بین المللی برای کشور می شود.

وی با اشاره به بیانات راهگشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه افراد واجد شرایط در انتخابات ثبت نام کنند و مسئولیت خطیر ریاست جمهوری را درک کنند اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت اجرایی، مسایل و مشکلات کشور افرادی باید وارد این عرصه شوند که از هر جهت واجد شرایط باشند.

مسئولان به انگیزه کسب رضایت حق کار کنند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور شفافیت و صراحت با مردم و حتی دشمنان را از جمله آموزه‌های امام خمینی (ره) عنوان کرد و با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد: کاندیدا‌ها مراقب باشند تا به کسانی که در ستاد‌های آنها می‌روند و یا دوستان و یارانشان، وعده پست ندهند و مصالح ملت را به بازی نگیرند، نباید اینگونه باشد که چون فردی برای کاندیدای رای جمع کرده باید فلان پست را بگیرد این روش اسلام و روش امام نبوده است.

تقوی تکلیف‌گرایی را از دیگر آموزه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: امام (ره) به شدت تکلیف‌گرا بود و از همگان به ویژه انقلابیان می‌خواست به تکلیف عمل کنند یعنی به انگیزه کسب رضایت حق کار کنند.

ساخت 200 مصلی نماز جمعه در سطح کشور

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه در بیش از 200 شهر کشور مصلی نماز جمعه در دست ساخت است افزود: این شورا بر اساس سیاستی در نظر دارد تا در پایان اجرای سند چشم انداز کشور در کشور شهری فاقد مصلی نماز جمعه و یا در مناطق پر جمعیت اقامه نماز جمعه و یا امام جمعه نداشته باشیم.

تقوی با بیان اینکه مصلی های نماز جمعه در حال ساخت مجتمع های بزرگ فرهنگی دینی و ... است اظهار داشت: این مصلی ها با توجه به مشخصات و وسعتی که دارند نیازمند اعتبارات بالایی برای ساخت هستند.

وی افزود: گفت: همانطور که دولت برای رفاه مردم موظف به ایجاد خدمات شهری، مراکز درمانی و بهداشتی و ... است نمازگزاران نیز توقع دارند فضای مناسبی برای اقامه نماز داشته باشند و دولت باید در این زمینه کمک و حمایت کند.

با کمک های دولتی سالانه بین 5 تا 6 مصلی می توان ساخت

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: با کمک های دولتی سالانه فقط بین پنج تا شش مصلی می توان در کشور ساخت و در کنار کمک های دولتی، ارگان های محلی نظیر فرمانداری ها، استانداری ها و ... در این زمینه کمک می کنند.

تقوی یادآور شد: مصلی بزرگ تبریز که مرحله اول آن به بهره برداری رسیده گنجایش 30 هزار نمازگزار دارد و این یک مصلی نشان دهنده وسعت زیاد و هزینه های بالای ساخت مصلی های نماز جمعه است.

اقامه نماز جمعه در بیش از 700 شهر کشور

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: در حال حاضر در بیش از 700 شهر کشور اقامه نماز جمعه با صلابت خاص انجام می‌شود و مردم در جریان مسایل عبادی، سیاسی و روز قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم نماز جمعه که بعد از پیروزی انقلاب و با درایت امام راحل بنیان نهاده شد، جریان فرهنگی سیالی است که در تکاپو و فعال کردن ابعاد مختلف جامعه نقش برجسته‌ای دارد.

تقوی تصریح کرد: ائمه جمعه ما با شایسته‌ترین اطلاعات و آگاهی و بهره‌مندی از علوم و فنون جدید سعی می‌کنند در میعادگاه‌های نماز جمعه مردم را با مسایل معنوی و ارزشی به همراه مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آشنا کنند که این پایگاه خود خنثی‌کننده توطئه‌های فرهنگی و سیاسی دشمنان در عرصه‌های ایران اسلامی است.

دشمن از اول پیروزی انقلاب سعی کرده به سنگر نماز جمعه رخنه کند

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه دشمن از اول پیروزی انقلاب سعی کرده است در این سنگر مستحکم رخنه کرده و با نفوذ خواسته‌ها و القائات خود را به ثمر بنشاند، خاطرنشان کرد: به یمن حضور باشکوه مردم در میعادگاه‌های نماز جمعه تمام این ترفندها و حرکت‌های دشمن خنثی شده است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه رسانه‌ای گسترده در معرفی معروف جامعه و نشان دادن منکرات است، اضافه کرد: این تریبون در حقیقت معروف‌گستر و منکرستیز است.

تقوی در خاتمه با یادآوری اینکه نماز جمعه یک رسانه برای انتقال پیام اصیل انقلاب به مخاطبان و حرکت پویای جامعه است، بیان کرد: این تریبون می‌تواند در انتقال پیام، ساماندهی و شکل‌گیری افکار عمومی و همچنین رساندن اصیل‌ترین شعار و پیام انقلاب اسلامی تأثیرگذار باشد.