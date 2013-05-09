سالگرد شهیدان "داوود حق وردیان" و " غلامرضا دانا " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر پنجشنبه در گلزار شهدای تازه آباد برگزار شد، تعدادی از همرزمان این دو شهید به نقل خاطره و بیان ویژگی های آنان پرداختند.

این دو سردار شهید گیلانی در مرحله مقدماتی عملیات غرور آفرین آزادسازی خرمشهر، الی بیت المقدس به ترتیب در روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه سال 1361 در منطقه عملیاتی خونین شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان در حاشیه این مراسم گفت: امنيت، آسايش و عزت امروز ملت ایران مرهون رشادت هاي شهداي هشت سال دفاع مقدس است.

احمد اسماعیلی افزود: خانواده ‌های شهدا برکت نظام و انقلاب هستند و چشم و چراغ دولت و ملت هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه شهدا با گذشتن از تمام هستی خویش، جایگاه والایی نزد خداوند به دست آوردند، اظهارداشت: از برکت خون شهدا و وجود خانواده ‌‌های شهداست که امروز امنیت و آسایش در کشور برقرار است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به اینکه نباید بگذاریم یاد و خاطره شهدا در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود، یادآورشد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرهنگ شهيد و شهادت و اشاعه اين فرهنگ كمتر از دفاع مقدس نيست.

یادمان این دو شهید گیلانی، چند سالیست که به همت هیئت محبین الرضا (علیه السلام) سنگر و در سالروز شهادت بر سر مزار این دو بزرگوار برگزار می شود.