۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

سالگرد شهیدان "داوود حق وردیان" و " غلامرضا دانا " در رشت برگزار شد

رشت – خبرگزاری مهر: مراسم یادمان شهیدان "داوود حق وردیان" و "غلامرضا دانا" همزمان با ایام شهادت دو سردار بزرگ گیلان بر سر مزار این دو شهید در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر پنجشنبه در گلزار شهدای تازه آباد برگزار شد، تعدادی از همرزمان این دو شهید به نقل خاطره و بیان ویژگی های آنان پرداختند.

این دو سردار شهید گیلانی در مرحله مقدماتی عملیات غرور آفرین آزادسازی خرمشهر، الی بیت المقدس به ترتیب در روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه سال 1361 در منطقه عملیاتی خونین شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان در حاشیه این مراسم گفت: امنيت، آسايش و عزت امروز ملت ایران مرهون رشادت هاي شهداي هشت سال دفاع مقدس است.

احمد اسماعیلی افزود: خانواده ‌های شهدا برکت نظام و انقلاب هستند و چشم و چراغ دولت و ملت هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه شهدا با گذشتن از تمام هستی خویش، جایگاه والایی نزد خداوند به دست آوردند، اظهارداشت: از برکت خون شهدا و وجود خانواده ‌‌های شهداست که امروز امنیت و آسایش در کشور برقرار است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به اینکه نباید بگذاریم یاد و خاطره شهدا در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود، یادآورشد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرهنگ شهيد و شهادت و اشاعه اين فرهنگ كمتر از دفاع مقدس نيست.

یادمان این دو شهید گیلانی، چند سالیست که به همت هیئت محبین الرضا (علیه السلام) سنگر و در سالروز شهادت بر سر مزار این دو بزرگوار برگزار می شود.

