﻿مراسم معنوی اعتکاف در قزوین برگزار می شود

حجت الاسلام محسن مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مراسم اعتکاف همه ساله در کشور ما بخصوص در استان قزوین با استقبال مردم همراه می شود.



وی افزود: باید در مراسم اعتکاف امسال نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و برای خدمت به معتکفین از هر نظر آماده شویم.



حجت الاسلام مطهری فر به اهمیت و آثار این مراسم معنوی در بین جوانان اشاره کرد و یادآورشد: اعتکاف یکی از سنت های حسنه است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد و این سنت در طول تاریخ اسلام طرفدارانی داشته و مردم استان و جوانان ما بخصوص بانوان همه ساله در این مراسم معنوی حضوری گسترده و چشمگیری دارند.



مسئول ستاد اعتکاف استان قزوین ادامه داد: ستاد اعتکاف استان امسال برنامه های مختلفی برای معتکفین در طول برگزاری مراسم اعتکاف هم برای برادران و هم برای خواهران برنامه ریزی شده که معتکفین از این برنامه های فرهنگی و عبادی بهره کافی ببرند.



مسئول ستاد اعتکاف استان قزوین، از معتکفین خواست که در برگزاری مراسم اعتکاف از آوردن هرگونه اشیاء قیمتی و تلفن همراه خودداری کنند.



مراسم معنوی اعتکاف از اذان صبح روز جمعه سه خردادماه آغاز و تا اذان مغرب روز یکشنبه هفت خردادماه ادامه خواهد داشت.