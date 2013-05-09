۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

مطهری فر در گفتگو با مهر:

﻿مراسم معنوی اعتکاف در قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اعتکاف استان قزوین گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال نیز با حضور مردم بخصوص نوجوانان و جوانان در استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محسن مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مراسم اعتکاف همه ساله در کشور ما بخصوص در استان قزوین با استقبال مردم همراه می شود.

وی افزود: باید در مراسم اعتکاف امسال نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و برای خدمت به معتکفین از هر نظر آماده شویم.

حجت الاسلام مطهری فر به اهمیت و آثار این مراسم معنوی در بین جوانان اشاره کرد و یادآورشد: اعتکاف یکی از سنت های حسنه است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد و این سنت در طول تاریخ اسلام طرفدارانی داشته و مردم استان و جوانان ما بخصوص بانوان همه ساله در این مراسم معنوی حضوری گسترده و چشمگیری دارند.

                                              
مسئول ستاد اعتکاف استان قزوین ادامه داد: ستاد اعتکاف استان امسال برنامه های مختلفی برای معتکفین در طول برگزاری مراسم اعتکاف هم برای برادران و هم برای خواهران برنامه ریزی شده که معتکفین از این برنامه های فرهنگی و عبادی بهره کافی ببرند.

مسئول ستاد اعتکاف استان قزوین، از معتکفین خواست که در برگزاری مراسم اعتکاف از آوردن هرگونه اشیاء قیمتی و تلفن همراه خودداری کنند.

مراسم معنوی اعتکاف از اذان صبح روز جمعه سه خردادماه آغاز و تا اذان مغرب روز یکشنبه هفت خردادماه ادامه خواهد داشت.

