قزوین در زمینه پدافند غیرعامل جزو استان های حیاتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پدافند غیرعامل با حضور علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، علی محمد آهنی مدیرکل مدیریت بحران استان، محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، مهندسان و کارشناسان در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی قزوین برگزارشد.



تورج گواهی در این همایش گفت: پدافند غیرعامل از مسائل دفاعی امنیتی است که با توجه به تغییر ماهیت جنگها به سایبری و بیوتروریستی لازم است راههای کاهش صدمات آسیبها را در بخشهای مختلف شناسایی و اجرایی کنیم.



گواهی بیان کرد: پدافند غیرعامل دفاعی صلح آمیز است که هزینه های کمی دارد و باذ ایمن سازی مناطق حساس می توان سیستم دفاعی را تقویت و با رعایت برخی نکات در ساخت و سازهای جدید مانند مترو، بیمارستان به کارکردهای چند منظوره این مراکز مانند استفاده برای اقامت افراد و نگهداری آذوقه توجه کرد.



معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآورشد: افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدات دشمن در علوم فنی و مهندسی، علوم هسته ای، پزشکی، زیستی و انسانی برخی مراکز حساس و حیاتی مانند نیروگاه، صداوسیما، سایت های هسته ای، شریان های راهی، سدها در پدافند غیرعامل محور کارهاست.



وی افزود: حفاظت مردم و اداره آنها، تداوم خدمات ضروری و پایداری زیرساخت های مرتبط با مردم در پدافند غیرعامل بسیار مهم و حیاتی است اما در بسیاری از ساخت و سازها موضوع پدافند غیرعامل رعایت نشده که ضروری است نسبت به آن توجه بیشتری شود.



گواهی یادآورشد: در سیگنال رسانی ماهواره ای اقدامات خوبی شده و در حوزه سایبری هم آسیب ها کاهش یافته اما در برنامه های جدید باید برای تامین آب، برق، انرژی، غذا، بهداشت، امنیت عمومی لازم است با آموزش گروه های مختلف جامعه بستر مناسب برای مقابله با حوادث را فراهم کنیم.



قزوین، استان حیاتی کشور در پدافند غیرعامل



این مسئول بیان کرد: استان قزوین با توجه به ویژگی های خاصی که دارد در زمره 13 استان حیاتی کشور است و از آنجا که سازمان نظام مهندسی از عملکرد موفقی برخوردار بوده می تواند در پدافند غیرعامل هم نقش مهمی ایفا کند لذا فعالیتهای خود را در این استان به طور جدی پیگیری می کنیم.



گواهی تصریح کرد: مخازن ذخیره سوخت، سردخانه ها، پست های انتقال برق، نیروگاه، مرامز صداوسیما، خطوط انتقال گاز، مراکز هسته ای، مخابراتی، پتروشمی، راههای مواصلاتی از مناطق مورد تهدید در پدافند غیرعامل است که با آموزش های تخصصی باید راهکارهای تخصصی و علمی برای دفاع را شناسایی کنیم.



وی اظهارداشت: الزامات قانونی پدافند غیرعامل در حوزه فنی در 13 بند مصوب شده که هشت بند آن مربوط به مباحث شهری است که در قانون برنامه پنجم توسعه کاهش آسیب پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مراکز حساس، مردم و منافع ملی کشور دیده شده است.



گواهی یادآورشد: استان قزوین به دلیل داشتن ظرفیت ها و موقعیت های شاخص از جمله نیروگاه، راهای مواصلاتی و ارتباط با استانهای مختلف، ارتباط با چمعیتی 32 میلیون نفر اطراف خود، تاسیسات دفاعی و سد در زمره 13 استان حیاتی کشور محسوب می شود که در طرح های توسعه ای پدافند غیرعامل از جایگاه ویژه ای برخوردار است.



معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: نحوه لحاظ الزامات فنی پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان و فلسفه علمی حاکم بر مبحث 21 که الزامات شهرسازی، معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، مورد توجه قرار گیرد.



در این مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، استانداری و سازمان پدافند غیرعامل کشور به امضا رسید.





