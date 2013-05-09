ادامه نقض حقوق بشر بحرین/بازداشت 82 نفر طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انجمن حقوق بشر بحرین با بررسی نقض حقوق بشر در این کشور از تاریخ 23 تا 30 آوریل 2013 در گزارشی اعلام کرد: شمار بازداشت ها، یورش به مناطق مختلف و مجازات گروهی توسط رژیم آل خلیفه طی این مدت افزایش داشته است.

به موجب این گزارش: شمار افرادی که در مدت مذکور توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه بازداشت شده اند بالغ بر 82 نفر از جمله 5 کودک و دختر و زن بوده است. همچنین 35 نفر نیز در جریان اعتراضات مجروح شده اند و به بیش از 36 منزل نیز حمله شده است. 29 نفر بازداشت شده اند و حدود 23 منطقه نیز هدف مجازات گروهی قرار گرفته اند.

در ادامه گزارش گفته شده است که نیروهای امنیتی آل خلیفه برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان بحرین از سلاح های ممنوعه (شوزن) استفاده می کنند و بسیاری از مردم این کشور بر اثر استنشاق گازهای اشک آور آغشته به مواد سمی زخمی شده اند.

انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کرد که رژیم آل خلیفه در چارچوب ایجاد محدودیت برای آزادی بیان اجازه برپایی اعتراضات مسالمت آمیز را نمی دهد و هر گونه تجمع و راهپیمایی را با خشونت مفرط سرکوب می کند.