اولین نشست آموزشی پژوهشی "موسیقی معاصر ایران" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری استان کردستان ظهر پنجشنبه اولین کارگاه آموزشی پژوهشی "موسیقی معاصر ایران" را با حضور محمدرضا تفضلی از اساتید برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، در راستای فعالیت های آموزشی و پژوهشی حوزه هنری و آشنایی بیشتر هنرمندان موسیقی استان نسبت به موسیقی معاصر برگزار کرد.

تفضلی در ابتدای این نشست گفت: یکی از دغدغه های اصلی موسیقیدانان ایرانی استفاده از متریال های موسیقی کشور در یک سبک موسیقایی بین المللی است با این هدف که از موسیقی معاصر ایران دور نشوند.

وی افزود: بسیاری از جریان های موسیقایی در نقاط مختلف جهان با استفاده از سبک های مختلف و در گرایش های گوناگون شکل گرفته، اما هویت خود را همچنان حفظ کرده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران اظهار داشت: استفاده از ژانرها و فرم های موسیقی بین المللی در موسیقی معاصر ایران یکی از اهداف موسیقیدانان کشور است اما نباید از این نکته نیز غافل شد که باید هویت موسیقی معاصر ایران حفظ شود.

تفضلی بیان کرد: اوج موسیقی در دنیا در قرن بیستم شکل گرفت و علیرغم اینکه از تنوع خاص و سبک های مختلف از دیگر نقاط جهان برخوردار بودند اما هویت اصلی خود را حفظ کردند.

گفتنی است این کارگاه آموزشی و پژوهشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود که ورود در این نشست برای عموم آزاد بوده و علاقمندان می توانند در ساعات برگزاری کارگاه در محل یاد شده حضور پیدا کنند.

در این نشست آموزشی و پژوهشی با بررسی آثار استاد تفضلی به بررسی موسیقی معاصر روسیه و ایران از 1950 تاکنون پرداخته شد و سپس کارگاه ویژه آهنگ سازی معاصر نیز برگزار شد.

محمدرضا تفضلی آهنگساز ایرانی در سال 1353 در کارلسروهه آلمان به دنیا آمد و در سال 1367 تحصیلات موسیقی خود را در هنرستان موسیقی تهران شروع کرد و در سال 1371 از این هنرستان فارغ التحصیل شد و در سال 1372 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشغول تحصیل رشته موسیقی شد و در سال 1378 از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد.

وی سپس به روسیه عزیمت کرد و در سال 1381 وارد کنسرواتوار دولتی سن پترزبورگ موسوم به "ریمسکی کورساکف" شد و نزد بوریس تیشنکو از شاگردان برجسته دمیتری شستاکویچ و از برجسته ترین نمایندگان مکتب سن پترزبورگ، به تحصیل آهنگ سازی پرداخت.

تفضلی در سال 1386 تحصیلات خود در کنسرواتوار را به پایان رساند و موفق به دریافت دیپلم عالی شد و همزمان به ایران بازگشت و در حال حاضر در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران به تدریس مشغول است.