۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

نماینده ولی فقیه در لرستان از آیت الله طاهری خرم آبادی عیادت کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد از آیت الله طاهری خرم آبادی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد ميرعمادي نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور در بيمارستان خاتم انبياء تهران از آيت الله سيد حسن طاهری خرم‎آبادی نماينده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عيادت كرد.

در این ديدار نماينده ولي فقيه در استان لرستان وضعيت جسمانی آيت آلله طاهری خرم‎آبادی این عالم برجسته را جويا و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفت و برای این نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد.

بنابر این گزارش آيت الله سيد حسن طاهری خرم‎آبادی رئيس مجمع فقهی شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در پی بروز كسالت از مدتی پيش در بيمارستان خاتم انبياء تهران بستری شده است.

کد مطلب 2051061

