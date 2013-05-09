نماینده ولی فقیه در لرستان از آیت الله طاهری خرم آبادی عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد ميرعمادي نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور در بيمارستان خاتم انبياء تهران از آيت الله سيد حسن طاهری خرم‎آبادی نماينده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عيادت كرد.

در این ديدار نماينده ولي فقيه در استان لرستان وضعيت جسمانی آيت آلله طاهری خرم‎آبادی این عالم برجسته را جويا و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفت و برای این نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد.

بنابر این گزارش آيت الله سيد حسن طاهری خرم‎آبادی رئيس مجمع فقهی شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در پی بروز كسالت از مدتی پيش در بيمارستان خاتم انبياء تهران بستری شده است.