نماینده ولی فقیه در لرستان از آیت الله طاهری خرم آبادی عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد ميرعمادي نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور در بيمارستان خاتم انبياء تهران از آيت الله سيد حسن طاهری خرمآبادی نماينده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عيادت كرد.
در این ديدار نماينده ولي فقيه در استان لرستان وضعيت جسمانی آيت آلله طاهری خرمآبادی این عالم برجسته را جويا و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفت و برای این نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان آرزوی سلامتی و شفای عاجل کرد.
بنابر این گزارش آيت الله سيد حسن طاهری خرمآبادی رئيس مجمع فقهی شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در پی بروز كسالت از مدتی پيش در بيمارستان خاتم انبياء تهران بستری شده است.
