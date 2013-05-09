پروژه مسكوني 493 واحدي خيرين مسكن ساز قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، كرم رضا پيريايي در اين مراسم كه صبح پنج‌شنبه برگزار شد، طي سخناني با قدرداني از تلاش خيرين مسكن ساز استان اظهار داشت: طي سال هاي اخير كارهاي بزرگي را در زمينه ساخت مسكن در كل كشور و استان قم شاهد هستيم كه بخشي از اين كار بزرگ مديون تلاش ها و زحمات خيرين است.

وي با اشاره به برنامه ساخت 56 هزار مسكن استان قم در دولت هاي نهم و دهم، احداث اين تعداد واحد مسكن را امري مهم و در خور تحسين دانست و گفت: تاكنون بيش از 25 هزار واحد در چند مرحله افتتاح و تحويل متقاضيان شده است.

استاندار قم با اشاره به اين كه باقيمانده تعهد استان تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد، اهميت مسكن در بخش هاي اقتصادي و رونق توليد ملي را يادآور شد و افزود: علاوه بر بعد فرهنگي و اجتماعي مسكن، با احتساب ميانگين هر 60 متر مربع يك شغل، به اهميت اشتغالزايي اين بخش مهم و تاثيرگذار پي خواهيم برد.

پيريايي همچنين با اشاره به افتتاح كامل پروژه انتقال آب به قم، اين مهم را اتفاقي بزرگ و به ياد ماندني در تاريخ توسعه قم عنوان كرد و گفت: با اين كار بزرگ و ارزنده، مردم قم براي يك دوره طولاني از نعمت آب شيرين و گوارا برخوردار شدند.

وي در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه مسكوني 493 واحدي خيرين مسكن ساز استان قم، از قم به عنوان يكي از نقاط پيشگام در امور خير ياد كرد و گفت: خيرين استان قم با برخورداري از تشكل هاي قوي، همواره ورود موفقي را به عرصه هاي مختلف خيريه از جمله مدرسه سازي، مسكن و امور درماني داشته اند.

نماينده ولي فقيه در بيناد مسكن انقلاب اسلامي كشور نيز در اين مراسم با اشاره به اين حديث شريف كه "محبوب ترين كارهاي انسان‌ها در پيشگاه خداي متعال شاد كردن دل مومن است" گفت: هر گونه خدمت به محرومان به ويژه ساخت مسكن براي اين قشر از مصاديق بازر اين حديث قدسي است.

ايت الله رسولي محلاتي افزود: اگر انسان بتواند باري را از دوش محرومين بردارد و يا غمي را از دل آن ها بزدايد به يقين مشمول توفيق الهي شده است.

وي امانتداري و صدق در گفتار و كلام را دو نشانه ذكر شده براي افراد مومن در احاديث برشمرد و گفت: امانتداري باب وسيعي دارد و شامل همه تكاليف و مسوليت ها از جمله مال و ثروت انسان مي شود.

در پايان اين مراسم از خيرين و دست اندركاران ساخت اين پروژه ها با اهداء لوح تقدير، تجليل گرديد.