91 کلاس درس در اردبیل بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی پروژه های نوسازی مدارس تصریح کرد: بازسازی زمانی صورت می گیرد که استاندارهای فضای فیزیکی آموزشی به دلیل فرسودگی ساختمان موجود نباشد.

وی افزود: بازسازی بیشتر در مناطق محروم و روستایی است و در مناطق شهری نمونه بازسازی مدارس به ندرت اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاستهای نوسازی مدارس ارتقا کیفی و کمی فضاهای آموزشی است، اضافه کرد: با شناسایی مدارس مستعد نوسازی و بازسازی زمینه بهبود فضاهای فیزیکی ضروری است.

وحدتی پور اضافه کرد: علاوه بر این در سال گذشته 160 کلاس درس نیز مقاوم سازی شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان تاکید کرد: در حال حاضر در ساختمانهای جدید الاحداث مدارس توجه به ایمنی ساختمان با دقت کنترل می شود.

وی اضافه کرد: نوسازی کلاس درس و احداث کلاس درس جدید به موازات هم و به تشخیص کارشناسی در مناطق مختلف شهری و روستایی اجرا می شود.