۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

وحدتی پور:

91 کلاس درس در اردبیل بازسازی شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل از بازسازی91 کلاس درس از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی پروژه های نوسازی مدارس تصریح کرد: بازسازی زمانی صورت می گیرد که استاندارهای فضای فیزیکی آموزشی به دلیل فرسودگی ساختمان موجود نباشد.

وی افزود: بازسازی بیشتر در مناطق محروم و روستایی است و در مناطق شهری نمونه بازسازی مدارس به ندرت اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاستهای نوسازی مدارس ارتقا کیفی و کمی فضاهای آموزشی است، اضافه کرد: با شناسایی مدارس مستعد نوسازی و بازسازی زمینه بهبود فضاهای فیزیکی ضروری است.

وحدتی پور اضافه کرد: علاوه بر این در سال گذشته 160 کلاس درس نیز مقاوم سازی شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان تاکید کرد: در حال حاضر در ساختمانهای جدید الاحداث مدارس توجه به ایمنی ساختمان با دقت کنترل می شود.

وی اضافه کرد: نوسازی کلاس درس و احداث کلاس درس جدید به موازات هم و به تشخیص کارشناسی در مناطق مختلف شهری و روستایی اجرا می شود.

 

