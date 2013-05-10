ایجاد سالانه 100هكتار باغ انگور در شهرستان ملكان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی فتحی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این باغ ها به صورت روسیمی و پشته ای بوده كه باغات پشته ای بیشتر از روسیمی است.

وی با اشاره به مزایای باغات روسیمی افزود: آفتابگیر بودن، رفت و آمد سریع و راحت ماشین آلات و ادوات كشاورزی، مبارزه آسان با آفات و بیماریها، جلوگیری از هدر رفت آب، بالا بردن تراكم مو از هشت اصله به 32 اصله و افزایش راندمان تولید از مزایای این طرح است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملكان اعلام كرد: 11 هزار و 500 هكتار باغ انگور در ملكان وجود دارد كه 80 درصد آن به روش سنتی و پشته ای است و تلاش جهادكشاورزی با اعطاء تسهیلات و برگزاری كلاس های آموزشی تبدیل آنها به روسیمی است.

اجرای طرح شناسنامه دار کردن زمینهای کشاورزی شهرستان آذرشهر

اسماعیل آذریان فرماندار شهرستان آذرشهر در این راستا اظهار داشت : اجرای طرح شناسنامه دار کردن زمینهای کشاورزی شهرستان آذرشهر قدم بزرگی در ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه مدرن کشاورزی است و از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح امسال با استفاده از امکانات نقشه برداری صورت می پذیرد افزود: این طرح با حضور 40 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی عملیاتی می شود و پس ازاتمام نقشه برداری و پایان طرح برای زمینهای کشاورزی شناسنامه با کد رهگیری صادر خواهد شد.

آذریان در خاتمه هدف از اجرای این طرح را شناسایی زمینهای کشاورزی ، باغات ، منابع طبیعی ، وضعیت کشاورزی ، تخمین محصولات کشاورزی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری اعلام کرد .