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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

اخبار کوتاه کشاورزی/

ایجاد سالانه 100هكتار باغ انگور در شهرستان ملكان

ایجاد سالانه 100هكتار باغ انگور در شهرستان ملكان

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملكان از ایجاد سالانه 100 هكتار باغ انگور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی فتحی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این باغ ها به صورت روسیمی و پشته ای بوده كه باغات پشته ای بیشتر از روسیمی است.

وی با اشاره به مزایای باغات روسیمی افزود: آفتابگیر بودن، رفت و آمد سریع و راحت ماشین آلات و ادوات كشاورزی، مبارزه آسان با آفات و بیماریها، جلوگیری از هدر رفت آب، بالا بردن تراكم مو از هشت اصله به 32 اصله و افزایش راندمان تولید از مزایای این طرح است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملكان اعلام كرد: 11 هزار و 500 هكتار باغ انگور در ملكان وجود دارد كه 80 درصد آن به روش سنتی و پشته ای است و تلاش جهادكشاورزی با اعطاء تسهیلات و برگزاری كلاس های آموزشی تبدیل آنها به روسیمی است.

اجرای طرح شناسنامه دار کردن زمینهای کشاورزی شهرستان آذرشهر

اسماعیل آذریان فرماندار شهرستان آذرشهر در این راستا اظهار داشت :  اجرای طرح شناسنامه دار کردن زمینهای کشاورزی شهرستان آذرشهر قدم بزرگی در ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه مدرن کشاورزی است و از اولویت های  سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح امسال با استفاده از امکانات نقشه برداری صورت می پذیرد افزود: این طرح با حضور 40 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی عملیاتی می شود و پس ازاتمام نقشه برداری و پایان طرح برای زمینهای کشاورزی  شناسنامه با کد رهگیری صادر خواهد شد.

آذریان در خاتمه هدف از اجرای این طرح را شناسایی زمینهای کشاورزی ، باغات ، منابع طبیعی ، وضعیت کشاورزی ، تخمین محصولات کشاورزی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری اعلام کرد .

کد مطلب 2051073

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