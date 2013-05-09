۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

میربیرنگ:

دشمنان در صدد تکرار ماجرای فتنه 88 در کشور هستند

تبریز – خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان با بیان اینکه دشمنان در صدد تکرار ماجرای فتنه 88 در کشور هستند، گفت: دشمنان نظام از هم اکنون تمام سعی خود را برای منحرف کردن افکار عمومی مردم نسبت به سلامت انتخابات ریاست جمهوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میرحبیب میربیرنگ ظهر پنج شنبه در همایش روحانیون عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه شمالغرب کشوراظهار داشت: افرادی که در داخل کشور و در جریان فتنه 88 نقش داشتند به طور کامل تحت حمایت دشمنان نظام در خارج از کشور قرار داشتند و هم اکنون نیز این افراد دست از توطئه چینی برنداشته اند.

وی ادامه داد: بسیاری از رسانه های خارجی از چندین ماه گذشته تمام سعی خود را برای منحرف کردن افکار عمومی انجام داده و در تلاش برای القای وجود تقلب و ناسلامتی در انتخابات هستند.

میربیرنگ با اشاره به اینکه دشمنان همواره در حال نقشه کشیدن علیه نظام هستند گفت: همانند انتخابات گذشته، این دشمنان سعی دارند مانع از حضور مردم در پای صندوق های رای شوند در حالیکه ملت ایران در شرایط سخت تر از این نیز پشت نظام و رهبری ایستاده اند.

وی ادامه داد: این افراد باید بدانند ملت ایران از اهداف شوم آنان به خوبی با خبر شده و محکم تر از همیشه در برابر این جریان های انحرافی خواهند ایستاد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 21 حمزه سیدالشهدای آذربایجان در خصوص معیارهای صحیح انتخاب رئیس جمهور آینده کشور گفت: این فرد باید مطابق با معیارهای رهبری بوده و رهبر معظم انقلاب ایشان را قبول داشته باشند، همچنین قانون مداری و توجه به مشکلات اقشار مختلف جامعه از دیگر ضروریات اخلاقی این فرد است.

