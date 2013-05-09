مهندسان ساختمان قزوین در طرح های پدافند غیرعامل تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز پنجشنبه در همایش پدافند غیرعامل که در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزارشد اظهارداشت: مقررات ملی ساختمان از مجموعه ضوابطی است که برای رفاه و آسایش ساکنان شهرها و روستاها و صرفه جویی در امور تدوین شده و مبحث 21 تصویب و ابلاغ شده که خوشبختانه استان قزوین در این زمینه توانسته ایم رتبه اول کشور را کسب کنیم.



وی افزود: سالانه 13 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کشور است در حالی که 140 هزار میلیارد تومان در پروژه های غیر دولتی هزینه می شود که کار نظارت، اجرا و بهره برداری اگر با نگاه کارشناسی و مهندسی باشد می تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.



فرخزاد تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با داشتن بیش از شش هزار نفر عضو فعال از ظرفیت بسیار بالایی برای مشارکت در طرح های پدافند غیرعامل برخوردار است که می توان در مبحث 21 برنامه ریزی مناسبی انجام داد.



افشار: پدافند غیرعامل در ساخت و سازهای زیربنایی جدی گرفته می شود

در ادامه این همایش محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین گفت: پدافند غیرعامل از موضوعاتی است که در سالهای اخیر از سوی دولت به طور جدی پیگیری می شود و با سازماندهی فعالیتها با همکاری بخش غیردولتی اقدامات موثری در حال اجراست.



افشار افزود: ایران از مناطقی است که به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک همواره در معرض تهدید دشمنان قرار دارد و ورود کشورمان به حوزه های هسته ای، نانو و هوا فضا نگرانی دشمنان را بیشتر کرده و با روش های مختلف سایبری و پدافند غیرعامل می خواهند به ما اسیب برسانند که باید آمادگی دفاعی در این بخش را نیز داشته باشیم.



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین یادآورشد: تاکنون 11 وزارتخانه با همکاری دستگاههای اجرایی مفاد پدافند غیرعامل را امضاء کرده اند که با فرهنگ سازی و آموزش نیروها امیدواریم به اهداف تعیین شده دست یابیم.



وی گفت: تفاهم نامه سه جانبه که امروز امضاء شد برای اولین بار در کشور به عنوان پایلوت در قزوین اجرا می شود که امیدواریم پس از موفقیت در سایر مناطق کشور نیز اجرایی شود.



همایش پدافند غیرعامل عصر امروز نیز با سخنرانی استادان دانشگاه امام حسین(ع) کامبیز علی محمدی در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل در دفاع شهری، مجتبی خزائی و امیر واعظ با موضوع سازه امن شهری از نگاه پدافند غیرعامل، در حال برگزاری است.






















