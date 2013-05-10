دامن زدن به مسائل قومی در انتخابات عمل مجرمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار کوشا بعدازظهر پنجشنبه در نشست رسانه ها و انتخابات در یاسوج اظهار داشت: متخلفین در این زمینه به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی همچنین الصاق پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی کاندیداها بر روی تابلوهای اماکن عمومی و علائم راهنمایی و رانندگی را ممنوع اعلام کرد.

کوشا ایجاد آرامش در جامعه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات را یک وظیفه همگانی عنوان کرد و اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخبات پاسخی قاطع به یاوه گویی های دشمنان خواهد بود.

وی بر قانون مداری و اخلاق مداری در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد و گفت: باید با عمل به مر قانون و حفظ وحدت و انسجام زمینه حضور مردم پای صندوقهای رای را فراهم کنیم.

کوشا بیان داشت: مردم بار دیگر با صلابت و بصیرت پای صندوقهای رای می آیند و حماسه سیاسی را محقق خواهند کرد.

معاون دادگستری استان نیز در این نشست گفت: با پیشگیری از وقوع جرم بهتر و بیشتر می توان به تعالی جامعه کمک کرد.

الماس گشتاسبی افزود: افزایش آگاهی مردم یکی از ابزارهای پیشگیری است که رسانه ها مهمترین نقش را در این زمینه دارند.

وی بیان کرد: باید با آگاهی بخشی به جامعه، محیط برای مجرمین نا امن شود.