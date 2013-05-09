اکنون شانس احیای تمدن اسلامی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت در مراسم رونمایی از چند عنوان از کتابهایش در حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام و شیعه شناسی که در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، هدف از تبیین این کتاب ها را اینگونه عنوان کرد: ما می‌خواستیم جوانانمان به این باور برسند که گذشته ایرانی ها بسیار غنی است. آن زمانی که به مدرسه می رفتیم همیشه رنج می بردیم از اینکه اطلاعات تحصیلکرده های ما درباره پیشینه تمدنی کشورمان چقدر ضعیف است و پس از نام بردن از چند شخصیت مهم چنته آنها خالی می شد.

وی افزود: در سال های اخیر گام های خوبی در این مسیر برداشته شد که از جمله آنها تولید تعداد زیادی کتاب جیبی با هدف معرفی بزرگان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بود.

به گفته ولایتی تعداد این آثار اکنون به 95 عنوان رسیده و به زودی با انتشار 7 کتاب دیگر این مجموعه به 110 جلد بالغ خواهد شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت تدوین یک تقویم ایرانی گفت: در این راستا مجموعه ای تحت عنوان فرهنگ و تمدن ایران و اسلام تهیه شد که صدا و سیما هم هر روز در دقایقی از میان برنامه های خود آن را ارائه می کند.

ولایتی اضافه کرد: کار دیگری که برای اولین بار صورت گرفته تدوین مجموعه ای تحت عنوان «فیزیک رویت» بود که کتاب مربوط به آن به چاپ دهم رسیده و میراث یازدهم آن هم با اضافه شدن هزار صفحه به زودی منتشر می شود.

وی همچنین از گردآوری مجموعه چهار جلدی در حوزه تاریخ علم خبر داد و گفت: جلد اول این مجموعه تنقیح شده و جلدهای دوم، سوم و چهارم آن هم زیر چاپ است.

مشاور مقام معظم رهبری با تقدیر از تلاش های موسسه انتشاراتی امیر کبیر در دوره مدیریت احمد نثاری و با هدایت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هدف امیرکبیر از شناساندن چهره های تمدنی ایران و اسلام این بود که کتاب های جیبی که ارزان قیمت هم باشد، تولید و در اختیار جوانان قرار بگیرد.

ولایتی همچنین با اشاره به موج بیداری اسلامی در سال های اخیر یادآور شد: اکنون شانس احیای تمدن اسلامی بوجود آمده است.

در این برنامه همچنین حسن بلخاری از اعضای کمیته تمدن فرهنگ اسلام و ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین این مجموعه کتاب ها را گامی جدی در جهت حفظ و تداوم هویت اسلامی- ایرانی در جهانی سیال عنوان کرد و گفت: میراث عظیم اسلامی- ایرانی بخشی از نیروی عظیم تاریخ بشری است و ما هم به دنبال احیای این میراث بزرگ هستیم.

در این برنامه از ویراست دوم کتاب «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»، جلد دوم کتاب «تاریخ کهن و معاصر ایران زمین»، جلد دوم «دانشنامه جوانمردی» و 5 عنوان از کتاب های جیبی «آفتاب» همگی تالیف علی اکبر ولایتی رونمایی شد.