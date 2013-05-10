تجلیل از بزرگان دینی دستور قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت آیت‌الله ملاهاشم جنتی و شهدای محله لادان اظهار داش: پس از شهادت و رحلت بزرگانی همچون امام خمینی(ره)، ملاهاشم جنتی، شهید بهشتی، شهید مطهری کسی جای ایشان را پر نکرده است.

وی با اشاره به اینکه لازم است با تشویق جوانان برای پر کردن خلا وجودی این افراد تلاش کنیم، افزود: مفسر کافی در زمینه علوم قرآنی نداریم و نیازمند پرورش مفسر قرآنی برای داخل و خارج از کشور هستیم.

این استاد اخلاق و قرآن با اشاره به افزایش گرایش به اسلام در جهان افزایش تصریح کرد: با وجود پرورش مفسر برای تبلیغات خارج از کشور همچنان در این زمینه کمبود داریم نیازمند مبلغانی در زمینه فقه، تفسیر، مبلغ کودک و نوجوان برایتبلیغ در داخل و خارج هستیم.

حجت‌الاسلام قرائتی با اشاره به نبش قبر حجربن عدی گفت: وهابیون افراد فوت شده را فاقد اثرگذاری و کرامت می‌دانند در حالی که این در آیات قرآن کریم بر زنده بودن شهدا و تاثیرگذاری آنها تاکید شده است.

وی با اشاره به همایش تجلیل از ملاهاشم جنتی گفت: خداوند در قرآن کریم از برخی از بزرگان دینی تجلیل کرده و به پیامبر اکرم (ص) نیز دستور می‌دهد که از بزرگان دین به صورت زبانی یا عملی تجلیل کند.