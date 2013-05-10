رد صلاحیت 5 نفر از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دامغان

مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رد صلاحیت 5 نفر از کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان اظهار داشت: این افراد مربوط به شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه بودند.

ثبت نام 68 نفر رقابت در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر دامغان

وی با اشاره به ثبت نام 68 نفر جهت شرکت در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر دامغان، اضافه کرد: سه نفر از این تعداد، با بررسی صلاحیت ها و پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه، رد صلاحیت شدند و یک نفر نیز انصراف داد.

رئیس هیئت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان دامغان همچنین با بیان اینکه در شهرهای کلاته رودبار نیز یک نفر رد صلاحیت شد و دو نفر انصراف دادند، تصریح کرد: در شهر دیباج نیز از بین 14 نفر شرکت کننده یک نفر رد صلاحیت شد و در شهر امیریه نیز 18 نفر شرکت کردند که همگی تائید صلاحیت شدند.

وی خاطر نشان ساخت: همچنین دو نفر از کاندیداهای شورای اسلامی در شهر کلاته رودبار نیز انصراف دادند.

فرماندار شهرستان دامغان تعداد کاندیدای چهارمین دوره شوراهای اسلامی در چهار شهر دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار را در مجموع 119 نفر اعلام کرد و گفت: از بین این تعداد کاندیدا 12 نفر زن بودند.

هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان سمنان تنها مرجع رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شدگان

وی به تعداد کاندیدای شوراهای اسلامی روستایی در بخش های مرکزی و امیرآباد اشاره داشت و افزود: در مجموع 450 نفر در بخش های مرکزی و امیرآباد جهت عضویت در چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد ثبت نام کردند.

فرماندار حوزه انتخابیه شهرستان دامغان اضافه کرد: در مجموع 17 نفر زن جهت عضویت در شوراهای اسلامی روستایی در دو بخش مرکزی و امیرآباد دامغان ثبت نام کردند.



وی یادآور شد: پس از ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت ها، افراد رد صلاحیت شده می توانند در مهلت قانونی جهت اعتراض به هیئت عالی نظارت استان سمنان مراجعه کنند و مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.

مردم با حضور در انتخابات شوراها به رشد و توسعه منطقه کمک کنند

فرماندار شهرستان دامغان همچنین به تشکیل هیئت اجرایی و نظارت چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دامغان خبر داد و اظهار داشت: الحمدلله با همراهی و همکاری این هیئت مراحل برگزاری انتخابات اعم از بررسی صلاحیت ها و دیگر مراحل در حال انجام است و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

علی آبادی گفت: انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک انتخابات محلی برگزار می شود و شرکت داوطلبان نیز در این دوره خوب بوده است که امیدواریم مردم با حضور در پای صندوق های اخذ رای به رشد و توسعه شهر و روستای خود کمک کنند.

به گزارش مهر، چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز 24 خرداد همزمان با سراسر کشور در شهرستان دامغان برگزار می شود.