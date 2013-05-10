طرح ملی آموزش حافظان محیط زیست در چناران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سه کتاب آموزش حفاظت از محیط زیست، تحت عنوان گیاهان دنیای زنده، سرگذشت زمین، آب و هوا رونمایی شد.

این سه کتاب منتخب جشنواره کتاب های آموزشی رشد است که از سوی انتشارات فاطمی بزودی و با همکاری آموزش و پرورش به دست دانش آموزان به عنوان کتاب کمک آموزشی خواهد رسید.

در این مراسم نمایشگاه" زمین خانه ما است، از آن حفاظت کنیم" شامل آثار دست سازه هنری دانش آموزان گشایش یافت.

در این مراسم از معلمان فعال محیط زست تقدیر به عمل آمد.

طرح ملی آموزش حفاظت از محیط زیست" حام" با هدف ارائه آموزش به دانش آموزان مدارس راهنمایی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست در سال تحصیلی 92-91 آغاز شده است.