باهنر به نتيجه ائتلاف 5 گانه پايبند است/ تشكيل كمپين دعوت از باهنر براي ثبت نام

محمدعلی شایسته نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به مشخص شدن نتیجه نهایی ائتلاف 5 نفره آیا آقای باهنر بر نتیجه این ائتلاف پایبند خواهد بود؟، گفت: آقای باهنر نتیجه خروجی ائتلاف اکثریت اصولگرایان را امضا کردند و به نتیجه آن پایبند هستند.

دبيرخانه ائتلاف حداكثري اصولگرايان، با بیان اینکه سابقه سیاسی و روحیه تشکیلاتی باهنر دلیلی بر این ادعا است، تصریح کرد: باهنر همواره منافع تشکیلاتی و جریان اصولگرا را بر دیدگاه های شخصی خود ترجیح داده و منافع جامعه را نسبت به منافع حزب و گروه خود مقدم می داند و در عمل نیز بارها این پایبندی را از خود نشان داده است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در فرایند ثبت نام‌ها باهنر نسبت به دیگر اعضای ائتلاف آراء خوبی داشته است، خروجی ائتلاف سه گانه بر چه اساس و معیاری انتخاب شده است؟، توضیح داد: ائتلاف 5 گانه یک هدف اصلی داشت و آن این بود که در نهایت این 5 نفر به یک نفر برسند و این ائتلاف یک خروجی بیشتر نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: ابزارهای مختلفی برای رسیدن به کاندیدای نهایی مورد استفاده قرار گرفته بود که یکی از آنان مراجعه به افکار عمومی و پایگاه اجتماعی نامزدها بود، اما مهمتر از نظرسنجی این است که هر گاه اعضای ائتلاف بنا بر مصلحتی به یک نتیجه و تفاهم جمعی برسند، آن نتیجه مورد احترام و پشتیبانی اعضا خواهد بود و این نیز باید به عنوان یک فرهنگ در فعالیت های تشکیلاتی جامعه مورد تقدیر قرار گیرد.

اين اظهارات عضو دبيرخانه ائتلاف حداكثري اصولگرايان و نماينده باهنر در اين ائتلاف در حالي است كه كمپين حاميان باهنر طي اطلاعيه اي تاكيد كرده است:" ما همه مي دانيم كه بين كانديداهاي موجود مردمي ترين، كارآمدترين،مجربترين،ولايي ترين،فرد براي تصدي رياست جمهوري مهندس باهنر است.

متاسفانه امروز برخلاف تعهدات از قبل تعيين شده ائتلاف پنجگانه و با سوءاستفاده از مشي تشكيلاتي باهنر قواعد بازي به شيوه نادرستي عوض شد و نهايتا خروجي ائتلاف منجر به انتخاب فردي شد كه از كمترين شانس در همه نظرسنجي برخوردار است.

از نظر ما جوانان و دانشجويان اين ظلم به نظام ، انقلاب و رهبري است كه از وجود انساني والا و شايسته همچون آقاي باهنر در مسند تصدي قوه مجريه محروم شود. پس همصدا با همه حاميان،كمپين دعوت از آقاي باهنر جهت ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري را تشكيل مي دهيم."