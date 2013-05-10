انتخابات همیشه برای نظام یک فرصت بوده است/ در پیچ تاریخی قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست سیاسی و پرسش و پاسخ با موضوع انتخابات 92 که در محل تالار شیخ محمد تقی بهلول دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد، اظهار کرد: در تمام دنیا انتخابات، فرصتی برای همه نظام ها است و سعی می کنند با آوردن چهره های جدید مشکلات گذشته خود را حل کنند که در این زمینه می توان به انتخابات آمریکا اشاره کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی بین الملل دانشگاه امام حسین (ع) بیان کرد: انتخابات 92 به دور از تنش انجام خواهد شد هر چند دشمنان این را نمی خواهند و سعی آنان این است که مشارکت کم باشد اما مردم با حضور خود حماسه سیاسی را که مقام معظم رهبری اشاره فرموده اند را خلق خواهند کرد تا فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود در این چند ماه سال 92 بتواند حماسه اقتصادی را عملیاتی کند.

محبوبی با اشاره به شرایط داخلی و منطقه ای گفت: ما در پیچ تاریخی قرار داریم و تحولات منطقه ای بی تاثیر بر کشور ما نیست.

وی افزود: اگر بتوانیم در تحولات منطقه ای چه در زمینه بیداری اسلامی و چه در زمینه کشورهای منطقه به راحتی عبور کنیم و فرصت هایی برای نظام ایجاد کنیم برای ما خوب خواهد بود البته تاکنون در بسیاری از این زمینه ها موفق بوده ایم.