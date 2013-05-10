1100 شغل خرد و خانگی در استان بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد دولاح عصر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال حماسه اقتصادی بسیج سازندگی طرح های ویژه ای برای اشتغال خانوارها و جوانان تدوین کرده است اظهار داشت: احداث 350حوضچه پرورش ماهیان گرمابی در مجاورت چاههای کشاورزی، پرورش مراکز مرغ بومی در روستاها تا 5هزارقطعه، ایجاد 56مرکز جوجه کشی 500قطعه ای ویژه بسیجیان پایگاه‌های مقاومت شهرها و روستاها و ایجاد 100کارگاه تولید کود کشاورزی از جمله طرح‌های تولیدی امسال است.

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: احداث 20کارگاه تولید قارچ خوراکی، راه‌اندازی 13کارگاه فراوری میوه ، صیفی و سبزیجات، پرورش ماهی در قفس و دیگر طرح‌های خرد نیز از جمله طرح‌های تولیدی امسال است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد این طرح ها تسهیلات اعتباری با سود کم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد افزود: برای ایجاد این طرح‌ها بین 5تا 150میلیون تومان وام کم بهره به متقاضیان پرداخت می‌شود.

دولاح تاکید کرد: متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات و ایجاد واحدهای تولیدی میتوانند به پایگاههای مقاومت بسیج محله خود مراجعه و ثبت نام کنند.

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر با بیان اینکه در اجرای طرحهای یاد شده ناظرین متخصص با تولید کنندگان همکاری می‌کنند افزود: این طرحها در کوتاه‌ترین زمان اجراء و به مرحله تولید می‌رسد و پیش بینی می‌شود 1106 نفردر مرجله اول مشغول به‌کار شوند.