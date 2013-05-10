حمل 50 دانش آموز با خودرویی 40 ساله/ تهیه طرح آموزش ایمنی مراکز کارگاهی پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست ظهر پنجشنبه با حضور اباصلت رحمتی دبیر کمیته راهبردی جامعه ایمن شهر جدید پردیس، فریبا فتحی عضو انجمن توسعه زیست بوم پاک، بهمن گوهری مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری پردیس، سروان محمدتقی بصیری کارشناس راهور شهرستان و سایر مسئولان در محل جلسات شهرداری برگزار شد.

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس در این نشست بیان داشت: در خصوص بحث ایمنی، مدارسی در منطقه وجود دارد که به خوبی عمل می کنند، اما در مقابل مدارسی نیز گاه دانش آموزان را به حال خود رها کرده اند.

موسی غلامی ادامه داد: در حال حاضر به تأسف برخی مدارس به نوعی احداث شده اند که در عین زیبایی از عوارض خطرناک پرتگاهی، پلکانی و محلهایی فاقد حفاظ نرده ای نیز رنج می برند، رفع این مسائل و مشکلات غیرممکن نیست به شرط آنکه اعتبارات لازم برای ترمیم و تصحیح وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: موارد شاید دور از چشم و پیش پا افتاده ای مانند استفاده از وسایل ورزشی دارای جنس غیرفلزی خود می تواند آمار حوادث داخل مدارس را کاهش دهد، این مهم در برخی سالنهای ورزشی اجرا شده است.

غلامی افزود: دانش آموزان اغلب در سنینی هستند که در برخی مواقع اقداماتی خطرناک از آنها سر می زند، متأسفانه چند روز پیش شوخی دانش آموز مقطع سوم ابتدایی در یکی از مدارس شهر بومهن موجب سقوط همکلاسی وی به داخل پرتگاه و به دنبال آن برخورد تکه سنگ جدا شده لبه پرتگاه با سر وی شد و جانش را از دست داد.

حمل 50 دانش آموز با خودرویی 40 ساله

این مسئول با اشاره به شرایط کنونی سرویس مدارس در شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: ساماندهی سرویسهای مدارس برای حمل و نقل ایمن دانش آموزان در سایه اقداماتی مانند سنجش سلامت و عدم سوء پیشینه راننده و همچنین بررسی سلامت نوع خودروی در حال استفاده نیز باید در شهرستان پردیس صورت گیرد.

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس تصریح کرد: در حال حاضر مینی بوسهایی با قدمت 40 ساله گاها 50 دانش آموز را در مسیر مدرسه و خانه جابجا می کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه مواردی از این دست زمانی خود را نشان می دهد که خدای نکرده حادثه ای ناگوار و حتی شاید جبران ناپذیر روی دهد، از این رو باید از همین امروز فکری برای جلوگیری آن وقایع احتمالی کرد.

تهیه طرح آموزش ایمنی مراکز کارگاهی پردیس

عضو انجمن "توسعه زیست بوم پاک" نیز از تهیه طرح آموزش ایمنی مراکز کارگاهی شهرستان پردیس خبر داد و گفت: یکی از موضوعات قابل پیشنهاد برای ارتقای سطح ایمنی مراکز صنعتی فعال در نواحی کارگاهی شهرستان پردیس برگزاری دوره های مبارزه با آتش سوزی است.

فریبا فتحی ادامه داد: این ادوار آموزشی را می توان در قالب اجرای مانور در وهله نخست با اولویت کارخانه های بزرگ دارای تعداد کارکنان بیشتر آغاز کرد و سپس کار را به سایر مراکز صنعتی کوچکتر نیز تعمیم داد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه مردم نهاد انجمن توسعه زیست بوم پاک آمادگی لازم برای همکاری با مسئولان برای برپایی دوره های آموزشی و مانورهایی از این دست را دارد.

این مسئول افزود: علاوه بر این، پروپوزال نحوه صحیح مدیریت پسماندهای صنعتی شهرستان نیز به طور کامل به واحد خدمات شهری شهرداری پردیس ارائه شده است.

راه اندازی پارک "جامعه ایمن" در پردیس

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری پردیس نیز در این نشست درباره نحوه ارائه خدمات در خصوص سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس اظهار داشت: این اصل که "پیش از اقدام به تهیه خودرو و راننده برای امور ایاب و ذهاب دانش آموزان" باید به شهرداری مراجعه کرد معمولاً در مقاطع آغازین سال تحصیلی جدید به مسئولان آموزش و پرورش یادآوری می شود، اما متأسفانه این مجموعه همکاری لازم را با شهرداری ندارد.

بهمن گوهری ادامه داد: اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد واحد حمل و نقل شهرداری پردیس خودرو و همچنین رانندگان دارای صلاحیت را به مدارس معرفی کند.

وی ضمن ارائه پیشنهاد راه اندازی پارک جامعه ایمن در این شهر خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مجموعه تفریحی و آموزشی می توان مسائل مورد پیگیری جامعه ایمن را در کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آتی کشور نهادینه کرد.

آغاز به کار تارنمای "جامعه ایمن پردیس"

عضو انجمن جامعه ایمن پردیس نیز از پایان کار طراحی و آغاز به کار تارنمای "جامعه ایمن پردیس" برای دسترسی بهتر شهروندان به آخرین مصوبات جلسات این مجموعه و چگونگی اجرای آنها خبر داد.

سعید روحانی ادامه داد: با راه اندازی انجمن جامعه ایمن پردیس این خبر مهم از طریق رسانه های جمعی شامل جراید محلی و خبرگزاریهای کشوری و همچنین به وسیله نصب بنر در سطح شهر به سمع و نظر شهروندان رسید.

وی اضافه کرد: همچنین با تلاش همکاران زحمتکش در واحد روابط عمومی شهرداری پردیس گزارشهای مصور از شرایط قبل و بعد از اجرای مصوبات جامعه ایمن تهیه شد که این گزارش کار به مردم و مسئولان ارائه خواهد شد.

این مسئول خواستار ارسال گزارش و عملکرد کارگروه های مختلف زیرمجموعه دبیرخانه جامعه ایمن شهر پردیس برای تکمیل گزارشهای در دست تهیه شد.

تشخیص نقاط ضعف و قوت در ادامه کار انجمن

دبیر کمیته راهبردی جامعه ایمن شهر جدید پردیس در انتها با تقدیر از تلاش کارگروه های مختلف این مجموعه بیان داشت: مصوبات جامعه ایمن پردیس باید پس از تصویب و فراهم سازی مقدمات لازم، صورت اجرایی به خود گیرد.

اباصلت رحمتی ادامه داد: در نشست گذشته 30 مصوبه تصویب شد و هر کارگروه باید خود را برای اجرای آنها آماده کند.

وی اضافه کرد: این مجموعه در ابتدای راه طولانی خود قرار دارد و باید با صبر و حوصله و دوری از ناامیدی به کار ادامه داد تا به هدف نهایی رسید.

گزارش و عکس: مهدی علمداری