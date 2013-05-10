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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

سرابی:

کودکان و نوجوانان گروه های هدف در مسابقات قرآنی خراسان رضوی هستند

کودکان و نوجوانان گروه های هدف در مسابقات قرآنی خراسان رضوی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: کودکان و نوجوانان گروه های هدف سی و ششمین دوره مسابقات قرآن در این استان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرابی در آستانه برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی اظهار کرد: اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانهای استان زیرساخت های لازم برای ثبت نام کودکان و نوجوانان در تمام رشته ها را فراهم کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه منشور اصلی برگزاری مسابقات نسل جوان است گفت: کمیته ویژه ای برای حضور فعال نسل جوان و نوجوان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تشکیل شده است.

سرابی افزود : این کمیته کار هماهنگی و تامین زیرساخت های لازم برای حضور جوانان و نوجوانان در مسابقات قرآنی برعهده دارد.

وی گفت: ترویج فرهنگ قرآن کریم در بین جوانان اولویت نخست سیاست های راهبری این اداره کل است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی خراسان رضوی افزود: برگزاری مسابقات قرآن کریم به تبلیغ و ترویج این فرهنگ کمک بزرگی می کند.

سرابی تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت در سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم همکاری خواهد کرد و محدودیتی در پذیرش شرکت کننده نخواهد بود.

کد مطلب 2051134

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