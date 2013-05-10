مراسم گرامیداشت حجر بن عدی در امامزادگان خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی، ضمن محکوم کردن فاجعه جنایت بار هتک حرمت صحابه حضرت رسول(ص) اظهار کرد: به منظور گرامیداشت مقام شامخ این شهید راه دفاع از حریم ولایت امروز و فردا در امامزادگان و بقاع متبرکه مراسم برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: 36 مراسم در امامزادگان و بقاع متبرکه همزمان با نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء امروز و فردا برگزار می شود.

حجت الاسلام آخوندی گفت: ادارات اوقاف شهرستان ها و هیئت امنای امامزادگان و بقاع متبرکه استان طی بیانیه های جداگانه این هتک حرمت را محکوم کردند.

وی بیان کرد: قرائت سوره حشر و دعای توسل و زیارت عاشورا و بیانیه ادارات اوقاف شهرستان و بقاع متبرکه از برنامه های این مراسم است.