دبیر حزب مردم سالاری گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر،" کمال لشکری " با داشتن سابقه فعالیت سیاسی همچون عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گیلان، دبیر حزب اعتماد ملی شهرستان ماسال، مسئول کمیته سیاسی ستاد مردمی حزب اعتماد ملی استان به عنوان دبیر این حزب معرفی شد.

همچنین " محسن بیناپور " به عنوان قائم مقام حزب مردم سالاری در استان گیلان معرفی شد.

"مصطفی کواکبیان " نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان که امروز پنجشنبه به این استان سفر کرده بود در دو دیدار جداگانه دانشجویی و مردمی مواضع و برنامه های خود را تشریح کرد.