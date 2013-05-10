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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

قناتی:

رقابت 39 هزار دانش آموز آذربایجان شرقی برای ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان

رقابت 39 هزار دانش آموز آذربایجان شرقی برای ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از رقابت 39 هزار دانش آموز استان برای ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان خبر داد.

محمد حسن قناتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح فردا(جمعه) 39 هزار نفر از دانش آموزان براي ورود به مدارس نمونه دولتي و استعداد هاي درخشان استان آذربايجان شرقي رقابت میکنند که براساس برنامه ريزي صورت گرفته آزمون مزبور در145  حوزه امتحاني در سطح استان برگزار مي شود .

وی با اشاره به اين كه ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي از 5 لغايت 28 اسفند ماه براي اولين بار به صورت اينترنتي بوده افزود: حدود 52 درصد ازشركت كنندگان پسر و 48 درصد از شركت كنندگان دختر هستند.

وی ادامه داد : كارت ورود به جلسه داوطلبان از تاريخ  14/2/92 لغايت 17/2/92  از طريق  سامانه ثبت نام به آدرس  http://217.219.129.37:8093/  با استفاده از كد رهگيري اعلام شده در زمان ثبت نام صادرشده است.

معاون آموزش متوسطه استان در بخشي ديگر از اظهارات خود اعلام كرد: تعداد سوالات آزمون هاي راهنمايي و متوسطه به ترتيب 80 و 100 سوال بوده و مدت زمان پاسخگويي به آن 80 و 120  دقيقه خواهد بود .

کد مطلب 2051140

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