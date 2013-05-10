سمنان از استانهای برتر کشور در جلب مشارکت های مردمی، انفاق و نیکوکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان ضمن بیان اینکه کمک های مردمی سال گذشته این استان 177 میلیارد ریال بود اظهار داشت: این رقم نشان دهنده توجه ویژه مردم خیر و فهیم استان سمنان در طرح های مشارکت مردمی است.

وی تصریح کرد: سهم استان سمنان طی سالجاری در ایجاد مراکز نیکوکاری 20 مرکز است.

مدیر کل امور هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از جمع آوری بیش از 9 هزار میلیارد ریال کمک های مردمی از سوی کمیته امداد طی سال گذشته خبر داد و گفت: این کمک ها در امور مختلف از جمله طرحهای عمرانی و خدماتی مددجویان هزینه شده است.

نصیری در خاتمه خاطر نشان کرد: امیدواریم حجم کمک های مردمی به کمیته امداد امسال به 20 هزار میلیارد ریال برسد.