14 نفر عضو هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شاهرود مشخص شدند

مهدی بندر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه هیئت اجرایی قانون است و وظیفه ما حرکت در مدار قانون است از برگزاری انتخابات اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شاهرود خبر داد و گفت: حکم قانون هیئت اجرایی ریاست جمهوری از انجام تکالیف و از یادگارهای امام خمینی (ره) است که از مردم سالاری دینی به جا مانده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه در کشور ما این مردم هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند افزود: دشمنان در شرایطی می خواهند کارشکنی کنند، اما ملت ایران با هوشیاری و درایت لازم با تبعیت از مقام معظم رهبری دشمنان را کنار زده و تلاش های آنها را که میخواهند بین مردم و نظام فاصله بیاندازند از بین می بردند.

حرکت در مدار قانون وظیفه همه است

معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه امسال نیز رهبری چشم اندازی را برای کشور تعیین کردند و آن را با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند، تصریح کرد: مردم باید با حضور منسجم خود در انتخابات حماسه ای بزرگ را خلق کنند و هر چه حضور مردم بیشتر و پر رنگ تر باشد نشانه اتحاد بیشتر آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران است.

بندر آبادی حرکت در مدار قانون را وظیفه همه دانست و اظهار داشت: قانون تکلیف را روشن کرده و این وظیفه ما است که با درست انجام دادن قانون، کار را برای دیگران آسان کنیم.

وی خطاب به اعضای هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات افزود: کسانی که در این زمینه مسئولیتی قبول می کنند باید قسمتی از وقت خودشان را به این موضوع اختصاص دهند تا کارها با تاخیر انجام نشود و امیدواریم توفیق آن را داشته باشیم که حضور گسترده مردم را در انتخابات و مهمتر از آن یک انتخاب اصلح را داشته باشیم تا بتوانیم سکان بزرگ کشور را به دست فردی اصلح بسپاریم.

انتخاب 14 نفر عضو اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شاهرود

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در شاهرود از 30 نفر دعوت شده بود که 24 نفر حضور داشتند، گفت: در این جلسه 9 نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر هم به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

وی، حجت الاسلام محمود شریعتمدار تهرانی، حجت الاسلام حمید عبدالهیان، شیر احمد مزجی، حسین علیداقی، محمد زرگران، حسین ابوترابی، علیرضا جابر، سید علی سید حسینی و فرهاد علی بیک را به عنوان اعضای اصلی و همچنین هادی باباعلی، محمد بخشی، محمد رضا نوری، بهمن شاکری و اکبر شبانزاده را نیز از اعضای علی البدل هیئت اجرایی یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در شاهرود معرفی کرد.

بندرآبادی همچنین در خاتمه بیان کرد: برای پیشبرد بهتر کارها جزواتی را در اختیار اعضای هیئت اجرایی قرار می دهیم و برگزاری جلسات مستمر و هدفمند هم یکی دیگر از این کارها است.