هيئت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان دامغان انتخاب شدند

سيد حسن شاهچراغي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمانداری شهرستان دامغان در راستاي اجراي آئين نامه اجرايي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري با دعوت از 30 نفر معتمد محلي و با برگزاري انتخابات در بين افراد دعوت شده 9 نفر به عنوان اعضاي اصلي هيئت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در این شهرستان انتخاب شدند.

وی افزود: 9 نفر انتخاب شده به عنوان اعضاي حقيقي و چهار نفر ديگر شامل فرماندار، رئيس دادگستري، رئيس ثبت احوال و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان دامغان به عنوان اعضاي حقوقي هيئت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هستند.

مسئول كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات شهرستان دامغان با يادآوری اینکه رئيس هیئت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با مسئوليت فرماندار است، تصريح كرد: در مجموع 13 نفر در این شهرستان اعضاي اصلي هيئت اجرايي هستند.

وی، كمال رضيان، سيد علي ميرعلي اكبري، سيد حسن مرتضوي، عباس عليان نژاد، ابراهيم رستميان، سيد محمدرضا (وحيد) هاشمي، مسلم نصرتي، عبدالله امينيان و اسماعيل ابوطالبي را به عنوان اعضاي اصلي حقيقي هیئت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان دامغان نام برد.

انتخاب اعضاي اصلي هئيت اجرايي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان دامغان با حضور رئيس هيئت نظارت،رئيس دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره ثبت احوال و با رياست فرماندار شهرستان برگزار شد.